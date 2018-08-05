О радиационном контроле грибов и ягод!

Государственное учреждение «Октябрьский районный центр гигиены и эпидемиологии» доводит до сведения руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, занимающихся сбором, переработкой и реализацией дикорастущей продукции (лесных грибов и ягод) о необходимости проверки ее качества на соответствие требованиям радиационной безопасности.

Проверку соответствия содержания радионуклидов в дикорастущей продукции требованиям гигиеническим нормативам можно провести в лабораторном отделе ГУ «Октябрьский районный ЦГЭ» по адресу: ул. Социалистическая, 21, г.п. Октябрьский.

Пробы принимаются с 10-00 до 17-00 по рабочим дням. О порядке проведения исследований можно проконсультироваться по телефонам: (02357) 52707, 53691.

Для населения услуга проводится на безвозмездной основе.