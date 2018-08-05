 Чем регламентирован порядок движения велосипедистов по дорогам Республики Беларусь?





В настоящее время права и обязанности велосипедистов как участников дорожного движения, а также правила движения велосипедистов по дорогам Республики Беларусь регламентированы Правилами дорожного движения, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь.

Кто такой велосипедист и что такое велосипед?

Велосипед, согласно ПДД, это транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой человека (людей), находящегося на (в) нем, за исключением инвалидных колясок. Таким образом, Правила определяют велосипедиста как водителя транспортного средства. Участник дорожного движения, передвигающийся на велосипеде, обязан знать и соблюдать ПДД, а также руководствоваться сигналами регулировщика, сигналами дорожных светофоров, дорожными знаками и дорожной разметкой. Кроме этого, велосипедист обязан не создавать препятствий и опасности для дорожного движения, действовать добросовестно, корректно, быть внимательным и взаимно вежливым.

Где можем двигаться?

Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствий и опасности для пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движения велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края при этом:

— выезд далее 1 метра от правого края проезжей части дороги допускается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях для поворота налево или разворота. Следует отметить, требование данного подпункта распространяется только на случаи движения по дорогам, которые имеют не более одной полосы для движения в данном направлении, и которые не имеют трамвайного пути по середине дороги;

— колонны велосипедистов при движении по проезжей части дороги должны быть разделены на группы не более чем по 10 велосипедистов, а расстояние между группами должно составлять не менее 100 метров;

— при наличии на проезжей части дороги линии горизонтальной дорожной разметки 1.2, обозначающей ее край, эта линия должна располагаться слева от велосипедиста.

Как ехать в темное время суток?

При движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены спереди фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет. При их отсутствии или неисправности велосипедист при условиях, когда видимость дороги в направлении движения становится менее 300 метров или с наступлением темного времени суток, должен сойти с велосипеда и вести его рядом с собой.

В своих предложениях по изменению законодательства мы предлагаем обязать велосипедистов при движении по загородным трассам в темное время суток использовать жилет повышенной видимости. При этом хочется отметить, что жилет, как дополнительное средство защиты, не теряет своей эффективности, ввиду яркого цвета, при его использовании и днем.



Наверное, самое важное в городе… и почему это надо соблюдать?

При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен спешиться и вести велосипед рядом с собой, руководствуясь требованиями, предусмотренными Правилами для движения пешеходов. Данное требование продиктовано необходимостью обеспечения безопасности велосипедистов, т.к. большая скорость движения велосипедиста по сравнению с пешеходами позволяет ему появиться на пешеходном переходе в очень короткий промежуток времени. Требование вести велосипед рядом с собой дает возможность водителю транспортного средства рассматривать велосипедиста как пешехода и иметь больший запас времени на оценку складывающейся дорожной ситуации.

Вне перекрестков на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой велосипедист обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге. При этом, пересечение велодорожки с дорогой не является перекрестком.

При съезде с проезжей части дороги водитель обязан уступить дорогу велосипедистам, путь движения которых он пересекает.

При повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.

Что запрещено?

Велосипедисту запрещается:

— использовать технически несправные велосипеды. Под неисправностью понимается наличие неисправных тормозов, либо рулевого управления, либо звукового сигнала, а в темное время суток, как указывалось ранее, отсутствие работающих фонарей.

— двигаться, не держась за руль и (или) не держа ноги на педалях;

— поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющей трамвайный путь, либо имеющей более одной полосы для движения в данном направлении;

— двигаться по дороге в условиях снегопада или гололедицы;

— перевозить пассажиров, за исключением детей в возрасте до семи лет на дополнительном специально оборудованном сидении;

— перевозить грузы, выступающие более чем 0,5 метра по длине или ширине за габариты велосипеда, а также грузы, мешающие управлению велосипедом;

— управлять велосипедом детям до 14 лет на дороге без сопровождения совершеннолетнего лица. Данное требование не распространяется на жилые и пешеходные зоны, тротуары, велосипедные и пешеходные дорожки.

— буксировать велосипед или велосипедом, за исключением велосипедного прицепа промышленного производства.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение ПДД велосипедистами?

За нарушение велосипедистом Правил дорожного движения на территории Республики Беларусь установлена административная ответственность и квалифицируется по статье 18.23 КоАП РБ, состоящая из четырех частей:

ч. 1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, –

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин.

ч. 2. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, совершенное в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, –

влекут наложение штрафа в размере от трех до пяти базовых величин.

ч. 3. Совершение лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, нарушений правил дорожного движения, повлекших создание аварийной обстановки, –

влечет наложение штрафа в размере от трех до восьми базовых величин.



ч. 4. Совершение лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, нарушений правил дорожного движения, повлекших причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждение транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества, а также оставление ими места дорожно-транспортного происшествия, участниками которого они являются, –

влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.

При этом за нарушения ПДД велосипедистами, не достигшими 16 лет, к ответственности будут привлечены родители.

Согласно ч.1 ст 9.4. КоАП РБ невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, повлекшее совершение несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет деяния, содержащего признаки административного правонарушения, либо преступления, административная или уголовная ответственность за которые наступает после достижения этого возраста, –

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин

ч.2 То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, –

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин.

ОГАИ Октябрьского РОВД