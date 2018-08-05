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Чем регламентирован порядок движения велосипедистов по дорогам Республики Беларусь?
06.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
В настоящее время права и обязанности велосипедистов как участников дорожного движения, а также правила движения велосипедистов по дорогам Республики Беларусь регламентированы Правилами дорожного движения, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь.
Кто такой велосипедист и что такое велосипед?
Велосипед, согласно ПДД, это транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой человека (людей), находящегося на (в) нем, за исключением инвалидных колясок. Таким образом, Правила определяют велосипедиста как водителя транспортного средства. Участник дорожного движения, передвигающийся на велосипеде, обязан знать и соблюдать ПДД, а также руководствоваться сигналами регулировщика, сигналами дорожных светофоров, дорожными знаками и дорожной разметкой. Кроме этого, велосипедист обязан не создавать препятствий и опасности для дорожного движения, действовать добросовестно, корректно, быть внимательным и взаимно вежливым.
Где можем двигаться?
Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствий и опасности для пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движения велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края при этом:
Как ехать в темное время суток?
При движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены спереди фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет. При их отсутствии или неисправности велосипедист при условиях, когда видимость дороги в направлении движения становится менее 300 метров или с наступлением темного времени суток, должен сойти с велосипеда и вести его рядом с собой.
Наверное, самое важное в городе… и почему это надо соблюдать?
При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен спешиться и вести велосипед рядом с собой, руководствуясь требованиями, предусмотренными Правилами для движения пешеходов. Данное требование продиктовано необходимостью обеспечения безопасности велосипедистов, т.к. большая скорость движения велосипедиста по сравнению с пешеходами позволяет ему появиться на пешеходном переходе в очень короткий промежуток времени. Требование вести велосипед рядом с собой дает возможность водителю транспортного средства рассматривать велосипедиста как пешехода и иметь больший запас времени на оценку складывающейся дорожной ситуации.
Вне перекрестков на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой велосипедист обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге. При этом, пересечение велодорожки с дорогой не является перекрестком.
Что запрещено?
Велосипедисту запрещается:
Какая ответственность предусмотрена за нарушение ПДД велосипедистами?
За нарушение велосипедистом Правил дорожного движения на территории Республики Беларусь установлена административная ответственность и квалифицируется по статье 18.23 КоАП РБ, состоящая из четырех частей:
ч. 1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, –
ч. 2. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, совершенное в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, –
ч. 3. Совершение лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, нарушений правил дорожного движения, повлекших создание аварийной обстановки, –
влечет наложение штрафа в размере от трех до восьми базовых величин.
влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.
При этом за нарушения ПДД велосипедистами, не достигшими 16 лет, к ответственности будут привлечены родители.
Согласно ч.1 ст 9.4. КоАП РБ невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, повлекшее совершение несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет деяния, содержащего признаки административного правонарушения, либо преступления, административная или уголовная ответственность за которые наступает после достижения этого возраста, –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин
ч.2 То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, –
влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин.
ОГАИ Октябрьского РОВД
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В настоящее время права и обязанности велосипедистов как участников дорожного движения, а также правила движения велосипедистов по...
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