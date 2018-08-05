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Пандус, кнопка и яркая маркировка. В Сморгонском районе проживают 2786 инвалидов

06.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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В управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома стоит на учете 2786 инвалидов, из них 281 человек – инвалиды-колясочники. Кроме того, в Сморгонском районе 14341 пенсионер, что составляет почти 28% общей численности населения района.

Пандус, кнопка и яркая маркировка. В Сморгонском районе проживают 2786 инвалидов

Вот так должен выглядеть вход в общественное здание при наличии технической возможности оборудования пандуса: правильный уклон, наличие двух поручней, яркая маркировка стеклянной двери и верхней и нижней ступенек.

Эти и другие цифры привела в своем выступлении начальник управления по труду и социальной защите райисполкома Зоя Крачковская, обращаясь к представителям организаций и учреждений Сморгони, собравшимся для серьезного разговора о создании безбарьерной среды в нашем городе. Люди с ограниченными возможностями и инвалиды являются наиболее уязвимой категорией граждан, для которых обеспечение безусловного соблюдения прав и интересов является актуальной и жизненно необходимой задачей государства. Все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов.

Другими словами, попасть в магазин или учреждение все имеют равное право. Вот только с возможностями не каждому повезло. Слабовидящий может не заметить стеклянной двери – необходимо обозначить её яркой желтой маркировкой, как и ступеньки – первую и последнюю. На коляске не заедешь по ступенькам – нужен пандус, оборудованный двумя поручнями, причем уклон и размеры должен соответствовать нормативам. Держась за перила, пожилому человеку легче подняться по лестнице. Если невозможно оборудовать доступ в здание для людей с ограниченными возможностями дополнительными элементами, есть выход  – кнопка вызова персонала.  

Прогулявшись по центру города с фотоаппаратом, я смогла найти только несколько зданий, в которых, на мой взгляд, выполнены все требования по созданию доступа для физически ослабленных лиц. Нарушения той или иной степени присутствуют в абсолютном большинстве входов. Если первая и последняя ступени окрашены, то превышена высота ступеней, или краску нужно обновить; если пандус установлен, то не в соответствии с нормами (допущено превышение уклона, или завышена высота перил, или отсутствует площадка перед пандусом); если кнопка вызова персонал установлена, то либо не обозначена, либо не работает, либо находится в неудобном для доступа месте; яркая маркировка для слабовидящих людей установлена не на открывающейся части двери, либо вообще не установлена.  

С 2016 года прокуратура Сморгонского района держит на контроле вопрос соблюдения требований законодательства о социальной защите инвалидов должностными лицами райисполкома и субъектами хозяйствования, регулярно проводит проверки и дает предписания.  Новые здания уже проектируются доступными для физически ослабленных лиц, хуже дело обстоит с переоборудованием старых зданий, в некоторых отсутствует техническая возможность устройства пандуса. Вот в таких случаях и требуется кнопка вызова персонала.

Пандус, кнопка и яркая маркировка. В Сморгонском районе проживают 2786 инвалидов

Если пандус оборудовать невозможно, инвалид-колясочник может вызвать персонал с помощью кнопки вызова, расположенной в доступном месте. На стекле входной двери яркая маркировка, а вот ступеньки не промаркированы… 

Рассматривая представление прокуратуры, в котором перечислены десятки общественных зданий города, куда людям с ограниченными возможностями попасть сложно, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства райисполкома Елена Сташкевич требовала от руководителей учреждений и организаций указать конкретные сроки устранения несоответствий нормативам. О ходе создания безбарьерной среды в Сморгони мы будем и дальше информировать наших читателей

Валентина БУЖИНСКАЯ.

Фото автора.

 

 
 
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В управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома стоит на учете 2786 инвалидов, из них 281 человек – инвалиды-колясочники. Кроме того, в Сморгонском...
 
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