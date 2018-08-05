В шести районах Могилевщины разрешили отлавливать рыбу, чтобы предотвратить ее массовую гибель

В ряде водоемов Могилевской области отмечают заморные явления: рыба малоподвижна, массово скапливается у берега. Специалисты просят сообщать о таких случаях в инспекцию природных ресурсов. В Белыничском, Бобруйском, Глусском, Кличевском, Круглянском и Хотимском районах населению разрешено вылавливать эту рыбу без учета промысловой меры.

Предполагаемые заморные явления и нетипичное поведение рыбы обнаружены на реках Осливка, Ола, Доколька, Несята, Беседь — то есть там, где ливни залили пойменные участки водоемов и растительность гниет, отметили в Могилевском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Чтобы предотвратить массовую гибель рыбы, природоохранники просят население сообщать в облкомитет (8 0222 27-79-01, 27−78−33) о предполагаемых заморных явлениях либо нетипичном поведении рыбы.