Выросли на 50 пунктов для горожан и на 140 для сельчан. Как за десять лет изменились баллы на бюджет

Вузы уже опубликовали списки тех, кто поступил на дневное бесплатное, и посчитали, как в этом году изменились баллы студентов-бюджетников. TUT.BY решил сравнить эти результаты не только с 2017-м, но и с итогами вступительных компаний 2013-го и 2008-го годов. А также посмотреть, какими были предпочтения абитуриентов пять и десять лет назад.
Для сравнения мы взяли пять университетов — БГУ, БГУИР, БНТУ, БГМУ, БГПУ им. Максима Танка. Причем, лишь те специальности, где парням и девушкам не нужно было сдавать внутренние экзамены. Исключили мы из этого списка также военные факультеты вузов. Данные с проходными баллами за 2008 и 2013 годы мы взяли из «Справочника абитуриента 2008» и «Справочника абитуриента 2014». В данных за 2008 и 2013 годы встречаются две цифры — это городской и сельский конкурсы. В 2014 году раздельный конкурс был отменен, так что для сельчан баллы за последние четыре года выросли заметнее, чем для городских абитуриентов.
БГУ
Белорусский государственный университет традициям не изменяет. Десять лет назад самые высокие баллы тут тоже были на факультете международных отношений. Правда, набирали тогдашние абитуриенты примерно на 40−50 баллов меньше, чем сейчас. Из всех специальностей ФМО самый большой конкурс отмечался на «Международном праве» — 6,9 человек на место, проходной балл — 338. Тяжелее же всего пришлось ребятам, которые поступали на «Дизайн (коммуникативный дизайн)», на одно место тут претендовало сразу 16,6 человек. Еще среди лидеров вступительной компании-2008 специальность «Бизнес-администрирование» (Институт бизнеса и менеджмента технологий) — 331 балл.
Уже тогда проходной балл на факультет прикладной математики и информатики был не маленьким. Общий конкурс по факультету — 314/268. Конкурс — 1,7 человек на место.
Физика, направление — управленческая деятельность (физический факультет)
221
257
Общий конкурс по факультету 172/160
Общий конкурс по факультету 192/215
*При поступлении проходные баллы переводили в десятибалльную систему.
**Международный государственный экологический университет им. Сахарова вошел в состав БГУ в 2015 году.
БГПУ им. Максима Танка
Некоторых специальностей, которые сегодня предлагает первокурсникам Белорусский государственный педуниверситет, в 2008 году не было. Например, вместо «Практической психологии» тогда изучали «Практическую психологию. Иностранный язык». Чтобы сюда поступить нужно было набрать 300 баллов. Десять лет назад это был самый высокий проходной балл в вузе. Самый высокий конкурс в 2008-м образовался на специальности «Изобразительное искусство. Компьютерная графика» — 9,2 человека на место. Легче всего тогда было поступить на специальность «Сурдопедагогика. Начальное образование». Для зачисления достаточно было набрать всего 105 баллов.
В университете отмечают: несколько лет назад в БГПУ без экзаменов стали принимать медалистов, а также выпускников педклассов. Большинство мест на каждой третьей специальности (11 из 31) в этом году заняли медалисты, выпускники педклассов, а также целевики. На филологическом факультете, например, на специальности «Белорусский язык и литература», при плане приема 15 человек будут учиться 6 медалистов, 6 выпускников педклассов и 3 целевика с баллами больше 200.
Специальность
2018-й
2013-й
2008-й
Самые высокие баллы в 2018 году
Изобразительное искусство и компьютерная графика (факультет эстетического образования)
325
28,1/25,8*
28,0/24,8*
Психология (институт психологии)
316
Практическая психология (институт психологии)
296
нет данных
Самые низкие баллы 2018 года
Математика и информатика (физико-математический факультет)
133
нет данных
169 — специальность «Математика. Информатика»
Физика и информатика (физико-математический факультет)
146
нет данных
160/159 — специальность «Физика. Информатика»
Дошкольное образование (факультет дошкольного образования)
192, полупроходной 191
143/137
198/181.
*При поступлении проходные баллы переводили в десятибалльную систему.
БГУИР
Каждый четвертый стобалльник в стране в этом году пошел в программисты. Точных названий многих специальностей-лидеров этой вступительной компании в списке 2008 года мы не нашли. В 2008-м на инженерно-экономическом факультете самые высокие баллы были на «Информационные системы и технологии (в экономике)» — 298/281, а также «Маркетинг» — 291 балл. На факультете компьютерных систем и сетей больше всего баллов нужно было набрать для специальностей «Информатика» — 340−336, «Программное обеспечение информационных технологий» — 330/328. Меньше всего баллов требовала специальность «Квантовые информационные системы» (факультет радиотехники и электроники) — 226/212.
Специальность
2018-й
2017-й
2013-й
2008-й
Самые высокие баллы в 2018 году
Экономика электронного бизнеса (инженерно-экономический факультет)
Нанотехнологии и наноматериалы в электронике (факультет радиотехники и электроники)
272
257
273
Радиотехника — программируемые радиоэлектронные средства (факультет радиотехники и электроники)
283
269 (п/п)
263
229/221
БНТУ
В Белорусской национальном техническом университете проходные баллы на специальности-лидеры за десять лет выросли на 50−60 пунктов. Проще всего в 2008-м было поступить на «Материаловедение в машиностроении» (механико-технологический факультет) — 121 балл. Самый высокий конкурс десять лет назад в вузе был на факультете маркетинга, менеджмента, предпринимательства. На специальности «Бизнес-администрирование» на бюджетное место претендовало сразу 7,7 человек, проходной балл — 299/239, специальность «Маркетинг» — 7,5 человек, проходной балл — 295 (в 2018-м тут на место было 2,55 человека, проходной балл — 361).
Маркетинг (факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства)
361
326
311/177
295
Таможенное дело (факультет технологий управления и гуманитаризации)
353
316
301
309
Менеджмент — по направлениям (факультет технологий управления и гуманитаризации)
347
303
312/265
294/255
Самые низкие баллы в 2018 году
Многоцелевые гусеничные и колесные машины — по направлениям (автотракторный факультет)
111
158
142
169
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование — по направлениям (факультет транспортных коммуникаций)
119
177
174/162
202/196
Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта (факультет энергетического строительства)
120
165
113
161
БГМУ
На сайте Белорусского государственного медицинского университета сохранились данные десятилетней давности, где отдельно помечен проходной балл для абитуриентов из города и деревни. Как и теперь, больше всего баллов требовалось набрать парням и девушкам, которые шли на стоматологический факультет. Вот только разница в баллах тогда и сейчас была значительной — 300 против 375. За десять лет проходные баллы выросли примерно на 50−75 пунктов для горожан и больше чем на 140 — для сельчан.