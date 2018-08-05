Выросли на 50 пунктов для горожан и на 140 для сельчан. Как за десять лет изменились баллы на бюджет

Вузы уже опубликовали списки тех, кто поступил на дневное бесплатное, и посчитали, как в этом году изменились баллы студентов-бюджетников. TUT.BY решил сравнить эти результаты не только с 2017-м, но и с итогами вступительных компаний 2013-го и 2008-го годов. А также посмотреть, какими были предпочтения абитуриентов пять и десять лет назад.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для сравнения мы взяли пять университетов — БГУ, БГУИР, БНТУ, БГМУ, БГПУ им. Максима Танка. Причем, лишь те специальности, где парням и девушкам не нужно было сдавать внутренние экзамены. Исключили мы из этого списка также военные факультеты вузов. Данные с проходными баллами за 2008 и 2013 годы мы взяли из «Справочника абитуриента 2008» и «Справочника абитуриента 2014». В данных за 2008 и 2013 годы встречаются две цифры — это городской и сельский конкурсы. В 2014 году раздельный конкурс был отменен, так что для сельчан баллы за последние четыре года выросли заметнее, чем для городских абитуриентов.

БГУ

Белорусский государственный университет традициям не изменяет. Десять лет назад самые высокие баллы тут тоже были на факультете международных отношений. Правда, набирали тогдашние абитуриенты примерно на 40−50 баллов меньше, чем сейчас. Из всех специальностей ФМО самый большой конкурс отмечался на «Международном праве» — 6,9 человек на место, проходной балл — 338. Тяжелее же всего пришлось ребятам, которые поступали на «Дизайн (коммуникативный дизайн)», на одно место тут претендовало сразу 16,6 человек. Еще среди лидеров вступительной компании-2008 специальность «Бизнес-администрирование» (Институт бизнеса и менеджмента технологий) — 331 балл.

Уже тогда проходной балл на факультет прикладной математики и информатики был не маленьким. Общий конкурс по факультету — 314/268. Конкурс — 1,7 человек на место.

Специальность 2018-й 2017-й 2013-й 2008-й Самые высокие баллы в 2018 году Мировая экономика (факультет международных отношений) 387 371 Общий конкурс по группе специальностей 372/297 344 Международные отношения (факультет международных отношений) 383 384 Общий конкурс по группе специальностей 364 325 Лингвострановедение (факультет международных отношений) 383 381 363/331 320 Самые низкие в 2018 году Теология (институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла) 163 226 184 24,7* Ядерная и радиационная безопасность (Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова) 195 244 Общий конкурс по факультету 108** 213 Физика, направление — управленческая деятельность (физический факультет) 221 257 Общий конкурс по факультету 172/160 Общий конкурс по факультету 192/215

*При поступлении проходные баллы переводили в десятибалльную систему.

**Международный государственный экологический университет им. Сахарова вошел в состав БГУ в 2015 году.

БГПУ им. Максима Танка

Некоторых специальностей, которые сегодня предлагает первокурсникам Белорусский государственный педуниверситет, в 2008 году не было. Например, вместо «Практической психологии» тогда изучали «Практическую психологию. Иностранный язык». Чтобы сюда поступить нужно было набрать 300 баллов. Десять лет назад это был самый высокий проходной балл в вузе. Самый высокий конкурс в 2008-м образовался на специальности «Изобразительное искусство. Компьютерная графика» — 9,2 человека на место. Легче всего тогда было поступить на специальность «Сурдопедагогика. Начальное образование». Для зачисления достаточно было набрать всего 105 баллов.

В университете отмечают: несколько лет назад в БГПУ без экзаменов стали принимать медалистов, а также выпускников педклассов. Большинство мест на каждой третьей специальности (11 из 31) в этом году заняли медалисты, выпускники педклассов, а также целевики. На филологическом факультете, например, на специальности «Белорусский язык и литература», при плане приема 15 человек будут учиться 6 медалистов, 6 выпускников педклассов и 3 целевика с баллами больше 200.

Специальность 2018-й 2013-й 2008-й Самые высокие баллы в 2018 году Изобразительное искусство и компьютерная графика (факультет эстетического образования) 325 28,1/25,8* 28,0/24,8* Психология (институт психологии) 316 Практическая психология (институт психологии) 296 нет данных Самые низкие баллы 2018 года Математика и информатика (физико-математический факультет) 133 нет данных 169 — специальность «Математика. Информатика» Физика и информатика (физико-математический факультет) 146 нет данных 160/159 — специальность «Физика. Информатика» Дошкольное образование (факультет дошкольного образования) 192, полупроходной 191 143/137 198/181.

*При поступлении проходные баллы переводили в десятибалльную систему.

БГУИР

Каждый четвертый стобалльник в стране в этом году пошел в программисты. Точных названий многих специальностей-лидеров этой вступительной компании в списке 2008 года мы не нашли. В 2008-м на инженерно-экономическом факультете самые высокие баллы были на «Информационные системы и технологии (в экономике)» — 298/281, а также «Маркетинг» — 291 балл. На факультете компьютерных систем и сетей больше всего баллов нужно было набрать для специальностей «Информатика» — 340−336, «Программное обеспечение информационных технологий» — 330/328. Меньше всего баллов требовала специальность «Квантовые информационные системы» (факультет радиотехники и электроники) — 226/212.

Специальность 2018-й 2017-й 2013-й 2008-й Самые высокие баллы в 2018 году Экономика электронного бизнеса (инженерно-экономический факультет) 384, полупроходной балл — 383 364 328 - Электронный маркетинг (инженерно-экономический факультет) 377, полупроходной балл — 376. 352 319/125 - Информатика и технологии программирования (факультет компьютерных систем и сетей) 371, полупроходной балл (п/п) 370 380 375 - Самые низкие в 2018 году Электронные и информационно-управляющие системы физических установок ( факультет радиотехники и электроники) 267 (п/п) 258 (п/п) 263 Нанотехнологии и наноматериалы в электронике ( факультет радиотехники и электроники) 272 257 273 Радиотехника — программируемые радиоэлектронные средства ( факультет радиотехники и электроники) 283 269 (п/п) 263 229/221

БНТУ

В Белорусской национальном техническом университете проходные баллы на специальности-лидеры за десять лет выросли на 50−60 пунктов. Проще всего в 2008-м было поступить на «Материаловедение в машиностроении» (механико-технологический факультет) — 121 балл. Самый высокий конкурс десять лет назад в вузе был на факультете маркетинга, менеджмента, предпринимательства. На специальности «Бизнес-администрирование» на бюджетное место претендовало сразу 7,7 человек, проходной балл — 299/239, специальность «Маркетинг» — 7,5 человек, проходной балл — 295 (в 2018-м тут на место было 2,55 человека, проходной балл — 361).

Специальность 2018-й 2017-й 2013-й 2008-й Самые высокие баллы в 2018 году Маркетинг (факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства) 361 326 311/177 295 Таможенное дело (факультет технологий управления и гуманитаризации) 353 316 301 309 Менеджмент — по направлениям (факультет технологий управления и гуманитаризации) 347 303 312/265 294/255 Самые низкие баллы в 2018 году Многоцелевые гусеничные и колесные машины — по направлениям (автотракторный факультет) 111 158 142 169 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование — по направлениям (факультет транспортных коммуникаций) 119 177 174/162 202/196 Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта (факультет энергетического строительства) 120 165 113 161

БГМУ

На сайте Белорусского государственного медицинского университета сохранились данные десятилетней давности, где отдельно помечен проходной балл для абитуриентов из города и деревни. Как и теперь, больше всего баллов требовалось набрать парням и девушкам, которые шли на стоматологический факультет. Вот только разница в баллах тогда и сейчас была значительной — 300 против 375. За десять лет проходные баллы выросли примерно на 50−75 пунктов для горожан и больше чем на 140 — для сельчан.

Факультет 2018-й 2017-й 2013-й 2008-й Стоматологический 375 375 349 — городской; 224 — сельский 300 — городской; 231 — сельский Фармацевтический 364 376 346 — городской; 295 — сельский - Лечебный 351 360 327/328 (п/п, проходной) — городской; 303 — сельский 295/296 (п/п, проходной) — городской; 207 — сельский Педиатрический 342 330 301 — городской; 227 — сельский 269/270 (п/п, проходной) — городской; 214 — сельский Медико-профилактический 307 290 268 — городской; 263/279 (п/п, проходной) — сельский. 262 — городской; 238 — сельский