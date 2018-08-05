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В Минске задержан оппозиционный политик Павел Северинец
06.08.2018 15:59 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 6 августа. 6 августа в Минске задержан сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. "Его задержали, когда он выходил из дома. Возле подъезда его ожидал синий микроавтобус, в который его посадили и увезли", — сообщила БелаПАН жена политика Ольга Северинец.
(Будет дополнено.)
БелаПАН.
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Минск, 6 августа. 6 августа в Минске задержан сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. "Его...
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