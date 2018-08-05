Израильтяне жалуются, что бабушку не пускают в Беларусь. ГПК: учитывая возраст, туристка въехала

Гражданка Израиля Клара много лет прилетала на отдых в белорусские санатории. Это лето не стало исключением. В понедельник в четыре утра женщина прибыла в нашу страну с двумя подругами, дочкой, зятем и правнучкой. Вот только в этот раз через границу ее не пропустили и предупредили, что ближайшим рейсом отправят в Тель-Авив. Через полчаса после того, как родные туристки обратились в редакцию TUT.BY, женщине разрешили пересечь границу.



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Кларе 78 лет, когда туристка не смогла пересечь границу, она связалась с близкими в Израиле. По словам ее родственника Андрея, белорусские пограничники не объяснили женщине, почему ее не пускают. Остальные пять человек контроль прошли.

В понедельник утром Андрей поехал в посольство Беларуси в Израиле. Услышав о ситуации, дипломат ответил, что знает, в чем проблема: «Такие случаи уже были».

А ситуация в следующем: у Клары двойное гражданство — российское и израильское. В прошлом году она прилетела в Беларусь по израильскому паспорту, а потом как россиянка по соответствующему документу улетела в Москву. А из Москвы опять же по российскому паспорту в Тель-Авив.

— Получилось, что в израильском паспорте не указано, что она выбыла из Беларуси, — продолжает Андрей. — Весь год к ней не было никаких вопросов, а сейчас в страну ее не пустили. Она предложила пограничникам показать штамп о вылете в российском паспорте, но они даже не стали смотреть. Поместили в транзитную зону, в какой-то маленький кабинет. Хорошо, у нее был смартфон, и ее подключили к вай-фаю.

По словам Андрея, Кларе сказали: в 7.30 утра ближайший рейс в Израиль, на нем туристка и улетит домой. Вот только билетов на борт не оказалось, поэтому путешественнице придется ждать следующего рейса. А он во вторник вечером.

— Но ведь законов она не нарушала, — уверен Андрей. — В России, если у тебя двойное гражданство, ты обязан вылететь по российскому паспорту. К тому же, это пожилой человек. Она нервничает. У нее давление под 180. Не знаю, чем это закончится, ситуация опасная.

Напомним, с ноября 2015 года между Беларусью и Израилем действует безвиз. Однако, говорят в посольстве Израиля в Беларуси, ситуация с Кларой не единственная. По их словам, на прошлой неделе было три или четыре случая, когда граждан Израиля не пропустили в Беларусь. Причина, говорят в дипломатическом ведомстве, пока не понятна.

— Мы уже обратились в МИД Беларуси, но ответа пока не получили, — говорят в посольстве.

В Госпогранкомитете пояснили: по закону из-за возникшей ситуации туристку должны были отправить в Израиль ближайшим рейсом. Однако по инициативе ведомства, учитывая возраст женщины, было принято решение пропустить ее в Беларусь. Клара с родными и подругами сможет отдохнуть в санатории.

Информацию о том, что на прошлой неделе нескольких граждан Израиля не пропустили в Беларусь в Госпогранкомитете не подтвердили.