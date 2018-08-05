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В Витебске украли символический ключ от города

06.08.2018 21:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Скульптура «Рыбка», установленная в устье Витьбы, осталась без ключа. Как сообщает «Радыё Свабода», сейчас милиция ищет злоумышленника, который позарился на символический ключ от города.

Скульптура «Рыбка» из композитного материала в бронзовом цвете высотой 2,3 метра была установлена на улице Толстого в июне минувшего года. Ее автор — скульптор Иван Казак.


Фото: Игорь Матвеев

До недавнего времени рыбка держала ключ с надписью «Витебск» и изображением герба города. Теперь этот ключ исчез.

 
Теги: Витебск
 
 
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Скульптура "Рыбка" из композитного материала в бронзовом цвете высотой 2,3 метра была установлена на улице Толстого в июне минувшего года.
 
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