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В Витебске украли символический ключ от города
06.08.2018 21:15 — Новости Общества | Tut.by
Скульптура «Рыбка», установленная в устье Витьбы, осталась без ключа. Как
Скульптура «Рыбка» из композитного материала в бронзовом цвете высотой 2,3 метра
До недавнего времени рыбка держала ключ с надписью «Витебск» и изображением герба города. Теперь этот ключ исчез.
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Скульптура "Рыбка" из композитного материала в бронзовом цвете высотой 2,3 метра была установлена на улице Толстого в июне минувшего года.
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