В Витебске украли символический ключ от города

Скульптура «Рыбка», установленная в устье Витьбы, осталась без ключа. Как сообщает «Радыё Свабода» , сейчас милиция ищет злоумышленника, который позарился на символический ключ от города.

Скульптура «Рыбка» из композитного материала в бронзовом цвете высотой 2,3 метра была установлена на улице Толстого в июне минувшего года. Ее автор — скульптор Иван Казак.



Фото: Игорь Матвеев

До недавнего времени рыбка держала ключ с надписью «Витебск» и изображением герба города. Теперь этот ключ исчез.