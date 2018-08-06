Минобороны: После ЧП в Барановичах проведена инвентаризация боеприпасов во всех воинских частях

Во всех воинских частях и соединениях Беларуси проведена инвентаризация боеприпасов и аттестация ответственных за их хранение. Причиной тому стало произошедшее в одной из частей Барановичского гарнизона. Об этом в эфире ОНТ сообщила пресс-атташе министра обороны Наталья Гаврусик.

Напомним, в одной из воинских частей Барановичского гарнизона выявлены факты «незаконных действий в отношении оружия».

Наталья Гаврусик сообщила, что к инциденту причастны военнослужащие-контрактники. Все они задержаны.

«Ряд должностных лиц уже привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавила пресс-атташе.

В Минобороны также сообщили, что во всех воинских частях и соединениях проведена инвентаризация боеприпасов и аттестация ответственных за их хранение. Кроме того, там, где это необходимо, установят металлодетекторы.