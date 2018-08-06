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Минобороны: После ЧП в Барановичах проведена инвентаризация боеприпасов во всех воинских частях
06.08.2018 23:27 — Новости Общества | Tut.by
Во всех воинских частях и соединениях Беларуси проведена инвентаризация боеприпасов и аттестация ответственных за их хранение. Причиной тому стало произошедшее в одной из частей Барановичского гарнизона. Об этом в эфире
Напомним, в одной из воинских частей Барановичского гарнизона
Наталья Гаврусик сообщила, что к инциденту причастны военнослужащие-контрактники. Все они задержаны.
«Ряд должностных лиц уже привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавила пресс-атташе.
В Минобороны также сообщили, что во всех воинских частях и соединениях проведена инвентаризация боеприпасов и аттестация ответственных за их хранение. Кроме того, там, где это необходимо, установят металлодетекторы.
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Пресс-атташе министра обороны сообщила, что к инциденту причастны военнослужащие-контрактники.
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