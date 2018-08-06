|
Налоги по-новому, невыездная Петкевич в США, развод юмористов и цыгане без табора - все за вчера
07.08.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Каждый новый день — это новые планы и перспективы. Например, в будущем в Минске
ВАЖНОЕ
Со следующего года отчитаться о своих доходах в налоговой будет проще. Нет, декларации не отменят — и не надейтесь. Зато отнести их можно будет в любую налоговую, а не только по месту регистрации. Одним словом, вот до чего техника дошла. Ну, а мы посмотрели,
В соцсетях появились фото бывшего первого заместителя главы Администрации президента Беларуси Натальи Петкевич в Нью-Йорке. Пикантность ситуации в том, что она находится в списке граждан Беларуси, в отношении которых действуют американские санкции. То есть им запрещен въезд в США. Вот
Очередное скандальное дело в белорусской армии. Прапорщика Барановичского гарнизона
В мире же одним из событий, приковавшим внимание, стало з
ПОПУЛЯРНОЕ
Даже если вы не смотрите телевизор, то явно знаете это парочку — Евгений Петросян и Елена Степаненко. Так вот они разводятся. При чем,
К сожалению, все эти квартирные разборки не обходят стороной и простые семьи. Вот тут у нас
Ну и снова к жизни знаменитых. Суд Центрального района начал
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Вузы уже опубликовали списки тех, кто поступил на дневное бесплатное, и посчитали, как в этом году изменились баллы студентов-бюджетников. Решили сравнить эти результаты не только с 2017-м, но и с итогами вступительных компаний 2013-го и 2008-го годов. Изменились
Говорим «цыгане» и сразу приходит на ум слово «табор». Так вот табора никакого нет, зато без гадания не обходится до сих пор. Мы побывали в одной из деревень под Лидой, где живут несколько се
В субботу на аэродроме «Боровая» прошел 11-й фестиваль «Рок за Бобров». На сцене выступили 10 групп, а послушать их пришли рекордные для этого опен-эйра 45 тысяч человек. Не обошлось без проблем: связь и банковские карты работали с перебоями. Туалетов было много, но на подходе к ним все равно образовывались очереди. А вода и вовсе закончилась в продаже в середине мероприятия. Организаторы
Кстати, знаете, как сделать, чтобы рабочая неделя прошла быстрее? Начните планировать что-то хорошее. Например, отпуск или хотя бы поход в театр. Рассказываем про
Ваша редакция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Каждый новый день - это новые планы и перспективы. Например, в Минске может появиться модный сквер! Проект пока разрабатывается, но уже говорят, что "в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)