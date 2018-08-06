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Налоги по-новому, невыездная Петкевич в США, развод юмористов и цыгане без табора - все за вчера

07.08.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Каждый новый день — это новые планы и перспективы. Например, в будущем в Минске может появиться модный сквер! Проект пока разрабатывается, но уже говорят, что «в столице такого нигде нет»: лавочки с бесплатным вайфаем, зоны с тренажерами, отдельные места для выгула собак, подсветка дорожек и деревьев… В общем, не парк, а город-сад. Ну, а пока планы претворяются в жизнь, рассказываем, что принес день вчерашний.

ВАЖНОЕ

Со следующего года отчитаться о своих доходах в налоговой будет проще. Нет, декларации не отменят — и не надейтесь. Зато отнести их можно будет в любую налоговую, а не только по месту регистрации. Одним словом, вот до чего техника дошла. Ну, а мы посмотрели, что еще нового приготовил нам проект Налогового кодекса-2019.

В соцсетях появились фото бывшего первого заместителя главы Администрации президента Беларуси Натальи Петкевич в Нью-Йорке. Пикантность ситуации в том, что она находится в списке граждан Беларуси, в отношении которых действуют американские санкции. То есть им запрещен въезд в США. Вот как это стало возможным.


Очередное скандальное дело в белорусской армии. Прапорщика Барановичского гарнизона подозревают в незаконных действиях с оружием. Вроде как он похищал автоматы, пистолеты, патроны и гранаты. И что-то из этого даже продал.

В мире же одним из событий, приковавшим внимание, стало землетрясение в Индонезии, которое произошло на острове Ломбок. Вчера было известно, что оно унесло жизни 98 человек. Белорусов среди пострадавших «не выявили», а мы узнали у наших соотечественников, оказавшихся на индонезийских островах, как они переживают бедствие.


ПОПУЛЯРНОЕ

Даже если вы не смотрите телевизор, то явно знаете это парочку — Евгений Петросян и Елена Степаненко. Так вот они разводятся. При чем, без юмора и со скандалом. Например, известно, что Степаненко не пускает Петросяна в его же квартиру и он не может составить опись имущества.


К сожалению, все эти квартирные разборки не обходят стороной и простые семьи. Вот тут у нас история минчанки Анны, которая приходит к себе домой, а на ее диване спит чужак. Сразу предупреждаем: сюжета знаменитой «Иронии судьбы» здесь и близко нету.

Ну и снова к жизни знаменитых. Суд Центрального района начал процесс по делу Сергея Чалого. Обвиняемый говорит, что ударил экономиста, чтобы тот первым его не ударил. Вот подробности из зала суда.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вузы уже опубликовали списки тех, кто поступил на дневное бесплатное, и посчитали, как в этом году изменились баллы студентов-бюджетников. Решили сравнить эти результаты не только с 2017-м, но и с итогами вступительных компаний 2013-го и 2008-го годов. Изменились не только баллы, но и предпочтения абитуриентов.

Говорим «цыгане» и сразу приходит на ум слово «табор». Так вот табора никакого нет, зато без гадания не обходится до сих пор. Мы побывали в одной из деревень под Лидой, где живут несколько семей цыган, посмотрели, как у них там все устроено и заодно узнали рецепт долголетия.


В субботу на аэродроме «Боровая» прошел 11-й фестиваль «Рок за Бобров». На сцене выступили 10 групп, а послушать их пришли рекордные для этого опен-эйра 45 тысяч человек. Не обошлось без проблем: связь и банковские карты работали с перебоями. Туалетов было много, но на подходе к ним все равно образовывались очереди. А вода и вовсе закончилась в продаже в середине мероприятия. Организаторы рассказали, почему так получилось.

Все новости понедельника, 6 августа

Кстати, знаете, как сделать, чтобы рабочая неделя прошла быстрее? Начните планировать что-то хорошее. Например, отпуск или хотя бы поход в театр. Рассказываем про новую постановку на сцене Купаловского театра, которую стоит посетить и вот почему. Хорошего дня!

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Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Каждый новый день - это новые планы и перспективы. Например, в Минске может появиться модный сквер! Проект пока разрабатывается, но уже говорят, что "в...
 
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