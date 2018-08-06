На Кировщине сотрудники ГАИ проводят комплекс надзорных и профилактических мероприятий





С 8 по 17 августа 2018 года на территории области сотрудниками Госавтоинспекции проводится комплекс надзорных и профилактических мероприятий. Об этом сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Кировского РОВД Александр Ковалев.

Несмотря на предпринимаемые меры, дорожно-транспортные происшествия продолжают уносить и калечить человеческие судьбы. Основная причина происшествий – это конфликт участников дорожного движения: водитель-пешеход, водитель и водитель.

Данная проблема пока не решена и как следствие приводит к массовым нарушениям правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, нарушениям ПДД пешеходами, взаимной агрессии и непониманию. Остается высоким число ДТП по причине нарушений правил маневрирования и выезда на полосу встречного движения. Как правило, такие ДТП отличаются высокой тяжестью последствий, раненых и погибших в них людей. В лобовом столкновении человеку практически невозможно уцелеть, находясь в салоне автомобиля.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий в результате невыполнения водителями требований сигналов регулирования дорожного движения, правил проезда пешеходных переходов, маневрирования, обгона и выезда на полосу встречного движения с 08 по 17 августа 2018 года на территории области сотрудниками Госавтоинспекции проводится комплекс надзорных и профилактических мероприятий.

Задача снижения дорожно-транспортного травматизма стоит не только перед сотрудниками Госавтоинспекции, но и перед представителями других ведомств и организаций, и только общими усилиями можно добиться положительного результата.

Хочется пожелать каждому взаимопонимания и взаимовежливости на дороге. Соблюдайте ПДД, будьте внимательнее друг к другу!