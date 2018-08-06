ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Кировщине сотрудники ГАИ проводят комплекс надзорных и профилактических мероприятий

07.08.2018 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

На Кировщине сотрудники ГАИ проводят комплекс надзорных и профилактических мероприятий

С 8 по  17 августа 2018 года  на территории области сотрудниками Госавтоинспекции проводится комплекс надзорных и профилактических мероприятий. Об этом сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Кировского РОВД Александр Ковалев.

Несмотря на предпринимаемые меры, дорожно-транспортные происшествия продолжают уносить и калечить человеческие судьбы. Основная причина происшествий – это конфликт участников дорожного движения: водитель-пешеход, водитель и водитель.

Данная проблема пока не решена и как следствие приводит к массовым нарушениям правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, нарушениям ПДД пешеходами, взаимной агрессии и непониманию.  Остается высоким число ДТП по причине нарушений правил маневрирования и выезда на полосу встречного движения. Как правило, такие ДТП отличаются высокой тяжестью последствий, раненых и погибших в них людей. В лобовом столкновении человеку практически невозможно уцелеть, находясь в салоне автомобиля.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий в результате невыполнения водителями требований сигналов регулирования дорожного движения, правил проезда пешеходных переходов, маневрирования, обгона и выезда на полосу встречного движения   с 08 по  17 августа 2018 года  на территории области сотрудниками Госавтоинспекции проводится комплекс надзорных и профилактических мероприятий.

Задача снижения дорожно-транспортного травматизма стоит не только перед сотрудниками Госавтоинспекции, но и перед представителями других ведомств и организаций, и только общими усилиями можно добиться положительного результата.   

Хочется пожелать каждому взаимопонимания и взаимовежливости на дороге. Соблюдайте ПДД, будьте внимательнее друг к другу!

 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 8 по  17 августа 2018 года  на территории области сотрудниками Госавтоинспекции проводится комплекс надзорных и профилактических мероприятий. Об этом...
 
Новости дня
Новости общества
 
Налоги по-новому, невыездная Петкевич в США, развод юмористов и цыгане без табора - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Новости Ветки
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика