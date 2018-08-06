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Акция по охране природы продлится в Беларуси до 20 августа
07.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
В Беларуси проходит акция, которая призывает сограждан отдыхать на природе, не нанося ей вреда. Продлиться она до 20 августа.
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В Беларуси проходит акция, которая призывает сограждан отдыхать на природе, не нанося ей вреда. Продлиться она до 20 августа. Местные экологи организовывают...
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