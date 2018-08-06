Акция по охране природы продлится в Беларуси до 20 августа

В Беларуси проходит акция, которая призывает сограждан отдыхать на природе, не нанося ей вреда. Продлиться она до 20 августа.





Местные экологи организовывают рейды, дабы предотвратить нарушения во время посещения людьми мест и зон отдыха у водоемов и лесов, а также проводят разъяснительную работу. По информации начальника инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Нины Авсейцевой, на Чечерщине с начала акции штрафы не выписывались. Причина очевидна – злостных нарушителей природоохранного законодательства не выявлялось. Хотя рекомендации отдыхающим давались неоднократно. Граждане позволяли себе разведение костров в запрещенных местах, выжигание сухой растительности, мойку и стоянку транспортных средств вне положенных мест, выброс мусора и другое. Люди должны отдыхать в специально обустроенных для этого местах и, конечно же, не наносить вред природе, отмечает Нина Авсейцева. В противном случае – привлекут к ответственности.

И.НИКОЛАЕВА.