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В горячий сезон предлагается возможность заработать

07.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Сейчас в разгаре сезон уборки урожая, также люди готовят свои домовладения к зимнему отопительному периоду.  А значит,  особенно востребованы некоторые виды работ по обработке приусадебного участка и заготовке топлива.

В горячий сезон предлагается возможность заработать

В связи с чем налоговая служба напоминает, что можно законно осуществлять по заявительному принципу около 30 видов деятельности не регистрируясь в качестве предпринимателя, а лишь разово заплатив налог. Так, можно оказывать услуги по вспашке огородов с использованием лошади, трактора, выполнять покосы, убирать зерно, выпасать скот, колоть дрова или выполнять строительные работы.
Если вам по душе иное занятие, которое принесет доход, то можно изготавливать и продавать на рынке торты, выпечку, продавать своих котят и щенков, ремонтировать обувь, одежду,  мебель, музыкальные инструменты, заниматься репетиторством или оказывать парикмахерские, косметические услуги, фото, видеоуслуги, быть тамадой и другие.
Более подробную информацию вы можетепо телефонам: 8 (02332) 3-24-74, 3-12-15.

 

 
 
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Сейчас в разгаре сезон уборки урожая, также люди готовят свои домовладения к зимнему отопительному периоду.  А значит,  особенно востребованы некоторые виды...
 
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