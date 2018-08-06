В горячий сезон предлагается возможность заработать

Сейчас в разгаре сезон уборки урожая, также люди готовят свои домовладения к зимнему отопительному периоду. А значит, особенно востребованы некоторые виды работ по обработке приусадебного участка и заготовке топлива.





В связи с чем налоговая служба напоминает, что можно законно осуществлять по заявительному принципу около 30 видов деятельности не регистрируясь в качестве предпринимателя, а лишь разово заплатив налог. Так, можно оказывать услуги по вспашке огородов с использованием лошади, трактора, выполнять покосы, убирать зерно, выпасать скот, колоть дрова или выполнять строительные работы.

Если вам по душе иное занятие, которое принесет доход, то можно изготавливать и продавать на рынке торты, выпечку, продавать своих котят и щенков, ремонтировать обувь, одежду, мебель, музыкальные инструменты, заниматься репетиторством или оказывать парикмахерские, косметические услуги, фото, видеоуслуги, быть тамадой и другие.

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