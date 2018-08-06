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В горячий сезон предлагается возможность заработать
07.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Сейчас в разгаре сезон уборки урожая, также люди готовят свои домовладения к зимнему отопительному периоду. А значит, особенно востребованы некоторые виды работ по обработке приусадебного участка и заготовке топлива.
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Сейчас в разгаре сезон уборки урожая, также люди готовят свои домовладения к зимнему отопительному периоду. А значит, особенно востребованы некоторые виды...
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