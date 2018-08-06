Налоговая служба напоминает об осуществлении выплат в срок до 1 октября

Если у вас в собственности или пользовании есть жилые дома или две квартиры, гараж, дача и иные строения, а также земельные участки, в том числе взятые в аренду, вам необходимо произвести уплату начисленных налогов до 1 октября текущего года.





При неуплате в срок применяются меры принудительного характера, что дополнительно влечет взыскание пеней, нотариального тарифа, расходов на взыскание, а в установленных случаях должник может быть привлечен и к административной ответственности.

Сотрудники налоговой службы обращают внимание, что такие категории граждан, как пенсионеры, инвалиды, иные нетрудоспособные при отсутствии совместно проживающих трудоспособных лиц имеют право на льготы по указанным налогам. В случае ошибочного получения извещения в текущем году (это может произойти в связи со сбоем программы) при наличии льгот (например: проживают только пенсионеры) – не нужно волноваться, а сообщить информацию по телефонам 8 (02332) 3-24-74, 3-12-15 для проведения сверки.