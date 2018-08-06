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Налоговая служба напоминает об осуществлении выплат в срок до 1 октября
07.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Если у вас в собственности или пользовании есть жилые дома или две квартиры, гараж, дача и иные строения, а также земельные участки, в том числе взятые в аренду, вам необходимо произвести уплату начисленных налогов до 1 октября текущего года.
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Если у вас в собственности или пользовании есть жилые дома или две квартиры, гараж, дача и иные строения, а также земельные участки, в том числе взятые в аренду,...
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