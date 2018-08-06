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Директор БелТА прокомментировала обыски в офисах TUT.BY и БелаПАН и возбуждение дела
07.08.2018 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Директор БелТА Ирина Акулович прокомментировала
— Речь идет об элементарной краже и несанкционированном доступе. У БелТА есть подписка на информационную ленту — люди платят за нее деньги и первыми получают информацию, которой еще нет на сайте. Указанные вами лица денег не платили, но под чужими паролями подключались к этой ленте и использовали эту информацию, вот и все, заявила Акулович НН.
НН: Как об этом стало известно?
— К нам поступили заявления от наших платных подписчиков, имевших проблемы с авторизацией. Они написали письмо об этих проблемах. Естественно, что мы обратились в милицию чтобы установить, кто мешает им заходить. Вот с этого все и началось, а дальше были выявлены те, кто денег не платил, но к информационной ленте подключался.
НН: Какой размер ущерба?
— Это вопрос Следственному комитету. Они разберутся, какой период осуществлялся доступ. За него и будет выставлен счет".
НН: Вы считаете справедливым такое урегулирование? С задержаниями, обысками… Можно было разобраться в судебном порядке, если такое действительно имело место?
— Я в этом случае не оцениваю ситуацию никак. Я оцениваю, что есть кража, и идет следствие.
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Директор БелТА Ирина Акулович прокомментировала "Нашей Ниве" обыски в офисах TUT.BY и БелаПАН.
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