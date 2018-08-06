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7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самые высокие проходные баллы на платном в БГУИР на IT-специальности, в БНТУ - на таможенное дело. Об этом свидетельствует информация, предоставленная вузами, сообщает БЕЛТА.

Так, в БГУИР самыми востребованными у абитуриентов, поступающих на платное, стали IT-специальности и специальности экономического профиля. Самыми популярными являются "программное обеспечение информационных технологий" (проходной балл в 2018 году на бюджет - 370, на платное - 317), "информатика и технологии программирования" (371 и 289 соответственно), "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" (368 и 279).

В БНТУ специальности факультета информационных технологий и робототехники также пользовались популярностью у претендующих на платные места. Чтобы поступить на "программное обеспечение информационных технологий", нужно было набрать как минимум 243 балла. В то же время на первом месте у платников было "таможенное дело", проходной балл на эту специальность составил 257, на втором - "управление дизайн-проектами на промышленном предприятии" (247).

Как сообщалось, 6 августа высшие учебные заведения Беларуси официально завершили вступительную кампанию. Прием документов на платную форму обучения в вузах завершился 4 августа. На бюджетные места зачисление закончилось 28 июля. По его итогам отмечался значительный рост конкурсов и проходных баллов на многие специальности.-0-