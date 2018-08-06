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В Гомеле в ближайшие месяцы планируют благоустройство улицы Федюнинского
07.08.2018 11:21 — Новости Общества | Tut.by
УКС Гомеля осуществляет выбор генеральной подрядной организации на благоустройство улицы Федюнинского на участке от улицы Свиридова до автодороги Р-129 «Гомель — аэропорт Гомель», об этом
Благоустройство участка дороги протяженностью около 850 метров оценено в 2,3 млн рублей. Источником финансирования является местный бюджет. Предварительные сроки выполнения работ запланированы с августа по октябрь 2018 года.
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Благоустройство участка дороги протяженностью около 850 метров оценено в 2 307 276 рублей.
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