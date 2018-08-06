В Гомеле в ближайшие месяцы планируют благоустройство улицы Федюнинского

УКС Гомеля осуществляет выбор генеральной подрядной организации на благоустройство улицы Федюнинского на участке от улицы Свиридова до автодороги Р-129 «Гомель — аэропорт Гомель», об этом сообщается на сайте rynak.by.





Благоустройство участка дороги протяженностью около 850 метров оценено в 2,3 млн рублей. Источником финансирования является местный бюджет. Предварительные сроки выполнения работ запланированы с августа по октябрь 2018 года.