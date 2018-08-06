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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 августа из-за жары

07.08.2018 11:43 — Новости Общества | БелТА  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 августа из-за жары
Фото из архива

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 августа из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 м/с.

Температура ночью составит от 11 до 17 градусов тепла, днем - 23-28 выше нуля, по юго-западу - плюс 29-31.

Днем 9-10 августа по юго-западу воздух прогреется до плюс 30-32.-0-

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Теги: Минск
 
 
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7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 августа из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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