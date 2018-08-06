Верхнедвинские жители готовы участвовать в решении местных проблем

Город и район активно готовятся к проведению областного фестиваля тружеников села «Дожинки – 2018».



Уже многое сделано: построен физкультурно-оздоровительный комплекс «Импульс», заканчивается реконструкция центральной площади Юбилейная, активно возводится многоквартирный дом для молодых специалистов, новый облик получают социально значимые здания.

Вопросы благоустройства беспокоят как органы власти, так и простых жителей города.

На очередную встречу с участием председателя районного Совета депутатов И. Ф. Козел собрались представители депутатского корпуса, районного центра культуры и народного творчества, ТЦСОН, центра детей и молодёжи, БРСМ, Фонда Мира, руководители районных общественных организаций «Белая Русь», «Красный Крест», РО ОО «БЖЛ», общества инвалидов и другие неравнодушные граждане, изучались вопросы, волнующие население.

Рассказывая о формах участия граждан в решении местных проблем, Ирина Францевна отметила, что депутатский корпус района состоит из 125 человек, в 254 населённых пунктах работают старейшины. Это деятельная армия неравнодушных людей, которые готовы решать возникающие проблемы местного значения. Только в этом году к депутатам обратилось 46 избирателей. Поднято 45 проблемных вопросов, 35 из которых уже решены положительно.

На селе собираются средства самообложения, которые идут на благоустройство кладбищ, другие общие цели. Хороший пример есть в Шайтеровском сельсовете, где за собранные деньги и премию за победу в районном конкурсе по благоустройству оборудовали детскую игровую площадку.

К сожалению, в городе сложнее организовать такую работу. Нет старейшин улиц, домов, внутридомовых комитетов. Власть всегда готова поддержать инициативы граждан в вопросах улучшения жизнедеятельности, благоустройства и наведения порядка.

Руководитель РО ОО «Белорусская женская лига» Валентина Болбат поделилась, как совместными усилиями, благодаря поддержке депутатского корпуса удалось реализовать мероприятия по благоустройству «Добры сусед» в микрорайоне Гейженово.

Глава РОО «Белая Русь» И.И. Тойронен рассказала, что в организации состоит более 300 человек. Люди готовы работать на общественных началах.

— Я могу взяться за координацию работы по благоустройству улицы Карла Маркса, — предложила Ирина Ивановна. – И уверена, что многие неравнодушные люди меня поддержат.

Поднимались вопросы определения места выгула собак и установки там табличек, оборудования достаточного количества скамеек, а также туалетов на городском рынке и в других общественных местах. Жители нарекают на недостаточное освещение улиц в д.Боровка, плохие дороги, закрытие магазина «Оптика» и другие проблемы. Прозвучало предложение возобновить практику предоставления прицепов к многоквартирным домам для очистки подвалов и квартир от крупногабаритного мусора.

Звучали вопросы создания велодорожек, площадок для занятий скейтбордингом и роликами, восстановления тропы здоровья, раздельного сбора отходов. Молодёжные организации предложили приобщиться к проводимым акциям.

Заведующий отделением дневного пребывания инвалидов ТЦСОН О.В. Козлова подняла насущные проблемы своих подопечных, создания безбарьерной среды. В автобусах по громкой связи не объявляют остановки, а для слабовидящих людей это настоящая проблема. Следовало бы установить дорожный знак возле отделения на улице Советской, предупреждающий водителей, что здесь дорогу могут переходить инвалиды.

Подводя итоги встречи, присутствующие отметили, что все предложения конструктивные и выполнимые.

Многие из них уже осуществляются. Например, ведутся восстановительные работы на «тропе здоровья», приобретены современные удобные скамейки, которые будут установлены в городе. По инициативе специалистов центра культуры и народного творчества в районе проходит социально-экологическая акции «Новая жизнь — на крышечки».

Мультимедийную презентацию общественной инициативы «Добры сусед» по благоустройству территории в микрорайоне Гейженово прокомментировала заместитель председателя РО ОО «БЖЛ» Валентина Минчук.

Были организованы фотовыставка и презентация книги молодого автора Елены Карасёвой «Замак».

Лариса ЗАЙЦЕВА.