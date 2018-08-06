Активисты «Красного Креста» помогают справляться с жарой

Жаркие летние дни испытывают нас на прочность. Вот уже который день температура воздуха поднимается до плюс 30 градусов. В такую погоду спасает тенёк и прохладная вода. Особенно, если на улице приходится находиться долго.

Именно на эти знойные дни пришлись традиционные духовные мероприятия в Росице. Сотни паломников идут пешком на поклонение благославленным мученикам Юрию и Антонию в костёл Святой Троицы. Ведомые сильной верой в Бога и в заступничество святых, паломники проходят сотни километров и стойко переносят все тяготы пути. Поддержать их в этом важном духовном порыве, подбодрить и напоить холодной водой приехали председатель районной организации «Красный Крест» Елена Шамёнок, волонтёры и настоятель Верхнедвинского костёла Александр Грицкевич.



Молодёжь и люди старшего поколения, идущие по дороге из Верхнедвинска в Росицу, с удовольствием утоляли жажду и наполняли свои ёмкости чистой водой. Многие умывали лицо и руки, искренне благодаря за помощь в тяжёлом пути.

Подобные акции «Красный Крест» проводит регулярно. И все они не просто полезные, но воспитывающие доброту и взаимопощь, искренние и идущие от души.

Наш корр.