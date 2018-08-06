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Активисты «Красного Креста» помогают справляться с жарой
07.08.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Жаркие летние дни испытывают нас на прочность. Вот уже который день температура воздуха поднимается до плюс 30 градусов. В такую погоду спасает тенёк и прохладная вода. Особенно, если на улице приходится находиться долго.
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> Жаркие летние дни испытывают нас на прочность. Вот уже который день температура воздуха поднимается до плюс 30 градусов. В такую погоду спасает тенёк и прохладная...
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