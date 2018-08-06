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В центре столицы начали заделывать пустующие лунки для деревьев
07.08.2018 12:50 — Новости Общества | Tut.by
К работам по закладке пустующих лунок, где раньше росли деревья, приступили на улице Кирова, сообщила агентству «
Плитку укладывают на месте тех лунок, в которых старых деревьев давно нет, а новые не приживаются.
Аналогичные мероприятия намечено провести в рамках благоустройства основных проспектов и центральных улиц столицы также на проспектах Победителей, Независимости, улице Бобруйской, Калинина и других. Площадь плиточного покрытия для заделывания лунок составит 3 451,3 кв. м.
Проектом предусмотрено и дополнительное озеленение этих транспортных артерий. Для него будут использованы хвойные растения — туи, сосны и ели разных видов, можжевельник казацкий. Также запланированы посадки барбариса, спиреи японской, чистеца шерстистого низкорослого. В общей сложности на центральных улицах и основных проспектах города появится почти 5,1 тысячи новых растений.
Завершить запланированные работы намечено до конца декабря 2018 года.
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Начали с улицы Кирова.
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