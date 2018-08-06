В центре столицы начали заделывать пустующие лунки для деревьев

К работам по закладке пустующих лунок, где раньше росли деревья, приступили на улице Кирова, сообщила агентству « Минск-Новости » ведущий инженер группы по строительству производственного отдела УП «Минскзеленстрой» Наталья Гецманчук.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Плитку укладывают на месте тех лунок, в которых старых деревьев давно нет, а новые не приживаются.

Аналогичные мероприятия намечено провести в рамках благоустройства основных проспектов и центральных улиц столицы также на проспектах Победителей, Независимости, улице Бобруйской, Калинина и других. Площадь плиточного покрытия для заделывания лунок составит 3 451,3 кв. м.

Проектом предусмотрено и дополнительное озеленение этих транспортных артерий. Для него будут использованы хвойные растения — туи, сосны и ели разных видов, можжевельник казацкий. Также запланированы посадки барбариса, спиреи японской, чистеца шерстистого низкорослого. В общей сложности на центральных улицах и основных проспектах города появится почти 5,1 тысячи новых растений.

Завершить запланированные работы намечено до конца декабря 2018 года.