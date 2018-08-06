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Мать прапорщика, который якобы выносил оружие из части: "У Димы не было ничего. Одни кредиты"

07.08.2018 13:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Командир одной из воинских частей Барановичского гарнизона выявил факт незаконных действий в отношении оружия и боеприпасов со стороны военнослужащих. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а все фигуранты задержаны. Подробности произошедшего TUT.BY рассказала мать одного из подозреваемых — 24-летнего прапорщика Дмитрия К.


Задержанный Дмитрий К. Фото из соцсетей

До задержания Дмитрий проходил службу в 8-й радиотехнической бригаде в Барановичах. Парень родом из Кобрина. После срочной службы остался в вооруженных силах работать по контракту. Дмитрий жил в служебной квартире в Барановичах.

Мама задержанного Лариса Степановна говорит, что ее сыну вменяется хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, совершенные с целью сбыта, либо повторно, либо группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий. Санкция соответствующей статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

По словам Ларисы Степановны, Дмитрий жил скромно, лишних денег у него не было:

— Я как понимаю: если человек торгует оружием, у него есть деньги. У Димы не было ничего: квартира государственная, мебель куплена мною в кредит. Он как заселился, так я взяла кредит и всю мебель ему поставила. С этим кредитом до сих пор рассчитываюсь. В Барановичах у него были кредиты. И с ними я ему помогала. У него ни машины не было, ни счета в банке, ничего не было. Одни кредиты. Я работала на двух работах, чтобы помогать сыну с кредитом.

О том, что ее сына задержали, Лариса Степановна узнала, когда к ней пришли с обыском.

— У Димы телефон молчал целую неделю. Хотя раньше мы постоянно с ним созванивались. Если ему хоть на день нужно было отключить телефон, то он мне звонил и предупреждал. А тут целую неделю молчал телефон. Я начала искать знакомых, чтобы к нему на квартиру поехали и узнали. А на пятый день (розыска Дмитрия — TUT.BY) ко мне на квартиру приехали с обыском — и тогда я узнала. Его арестовали, а меня даже в известность никто не поставил, — утверждает женщина.

Она присутствовала на трех обысках.

— Меня в Барановичи на обыск вызывали, так как у меня были ключи от его квартиры. Перерыли всю квартиру, ходили даже с миноискателем. Здесь у меня в Кобрине перерыли все. У свекрови моей перерыли. Нигде ничего не найдено, — сообщила Лариса Степановна.

Мать задержанного встречалась с сыном после его задержания:

— На следующий день после обыска я сразу поехала к нему в Барановичи. В комендатуре нам дали с ним встретиться. Он особо ничего не мог сказать. Когда мы остались один на один, он мне сказал: «Мама, молчи, пусть лучше будет так».

Родственники Дмитрия также не могут поверить в его причастность к этому делу.

— Если бы он продавал оружие, у него были бы деньги, а у него, наоборот, была куча кредитов, — рассказала TUT.BY тетя Дмитрия Тамара.

Напомним, ранее Минобороны сообщало, что факт незаконных действий в отношении оружия выявил командир одной из воинских частей Барановичского гарнизона.

«Возбуждено уголовное дело. Все фигуранты, связанные с незаконными действиями в отношении оружия, задержаны, проводятся следственные действия компетентными органами», — сообщил TUT.BY официальный представитель Министерства обороны Владимир Макаров.

По данным «Нашай Нiвы», подозреваемый прапорщик в ходе следствия дал показания на еще двух человек. Как утверждает издание, оружие из части выносили на продажу.

Официальные источники информацию о продаже оружия пока не подтвердили, но и не опровергли.

 
 
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По словам родственников, прапорщику вменяется хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.
 
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