В Лиде людям не заплатили за месяц работы, а оказалось, что они и вовсе на ней не оформлены

В Лиде разгорелся скандал между владельцем фирмы и его бывшими сотрудниками, которые утверждают, что почти месяц добросовестно трудились, но зарплату не получили. Когда подняли шум, по документам оказалось, что их даже официально не приняли на работу. Наниматель отказывается платить, люди же готовы отстаивать свои права, рассказывает телеканал ОНТ.

Еще в июне Мария Сенкевич и ее коллега Алеся Пуртова работали в фирме, сейчас же пытаются получить на руки хоть какие-то документы — как доказательство того, что здесь трудились. Бывшая коллега встречает на пороге недружелюбно. Через несколько минут она уже сама признается, что о скандале знает. Говорит, что сама три месяца как без зарплаты, а добиться выплат от этого же нанимателя смогла лишь через трудовых инспекторов. Но не уволилась.

О том, что трудоустройство закончится вот так, никто из женщин не подозревал. Объявление о найме увидели по местному ТВ — столичная компания ищет сотрудников в региональный офис. Круг обязанностей: освидетельствовать водителей перед рейсом и техконтроль транспорта перед выездом. Работа сутки через трое. Да и компания на рынке не новая, офисы в четырех городах: Минске, Гродно, Барановичах и Лиде.

— Оснований не доверять не было. Наниматель представилась фельдшером, приняла наши заявления и сказала, что с руководством на связи, что они периодически подъезжают в офис, забирают нужные документы. Все они в курсе, что мы у них работаем. Нам обещали платить 31 рубль за суточное дежурство, — говорит Алеся Пуртова.

В месяц, как уверяют женщины, каждая отработала по пять суток. Все — согласно графику. Но заявления о приеме на работу, копии трудовых книжек, дипломов так и остались на руках. Владелец компании их не принял и считает, женщины неправильно оформили заявления. Мол, отсюда и все проблемы.

По словам владельца компании, та самая Наталья Леонидовна, взявшая на работу женщин, теперь не выходит с фирмой на связь. Но Марии Сенкевич, медику с сорокалетним стажем, от этого не легче. Она впервые столкнулась с такой ситуацией.

А некоторый круг обязанностей просто шокировал: как медики могли ставить штамп о техническом контроле транспорта перед выездом. За разъяснениями и поиском правды женщины обратились с письмом в Департамент государственной инспекции труда. В ближайшее время специалисты рассмотрят обращение, если нужно проведут проверку. Если же нарушений выявлено не будет — единственный выход для бывших сотрудников — иск в суд. Сейчас работники из Лиды ждут официальных ответов от специалистов в сфере охраны труда. И если нужно, то готовы отстаивать свои права до последнего. Наниматель также стоит на своем. Уверен: все это домыслы и желание испортить деловую репутацию честного бизнесмена.