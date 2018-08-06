7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучение волонтеров для работы на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018" пройдет в начале ноября, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного директора телеканала "Беларусь 1" - исполнительный продюсер конкурса Ольга Саламаха.

"Основная концертная площадка детского песенного конкурса - "Минск-арена", проживать делегации будут в гостиничном комплексе "Президент-Отель". Мы будем конкретно показывать и рассказывать волонтерам, в чем будет заключаться их работа, как нужно общаться с делегациями, прессой, участниками конкурса. Для наших гостей будут организованы разнообразные культурные программы, и молодые люди должны быть готовыми в любую минуту оказать им необходимую помощь. Волонтеров ожидает напряженный график, свободного времени практически не будет", - рассказала Ольга Саламаха.

На сегодняшний день около 300 молодых человек изъявили желание поработать в качестве волонтеров на детском конкурсе песни. Заявки можно подавать до 25 августа. Партнером Белтелерадиокомпании в организации и проведении музыкального проекта выступает Белорусский республиканский союз молодежи. Форма заявки размещена на сайте организации и в группе "Волонтеры Беларуси" в социальной сети "ВКонтакте". БРСМ уже организует первые встречи с кандидатами и планирует до 5 сентября сформировать банк данных волонтеров, из которых Белтелерадиокомпания отберет в итоге 100 человек. "Мы пообщаемся со всеми кандидатами, в том числе на английском языке, определим, какая работа интересна каждому из них", - отметила исполнительный продюсер конкурса.

Беларусь во второй раз будет принимать детское "Евровидение", рекордное в этом году по количеству участников. "Приедут представители 20 стран, надеемся, что они получат огромное удовольствие от конкурса и пребывания в Беларуси. Наша задача - чтобы гостям здесь понравилось и они захотели вновь вернуться в нашу страну", - подчеркнула Ольга Саламаха.

По словам активной участницы добровольческого движения БРСМ "Доброе сердце" Ольги Сацюк, впервые представившей Беларусь на детском "Евровидении" в 2003 году, волонтеров ожидает серьезная и ответственная работа. "Правильно, что поднята такая высокая планка при их отборе. Молодежь нужно привлекать к участию в таких международных проектах, потому что это неоценимый опыт, возможность найти друзей и проявить себя. В качестве волонтера я работала на многочисленных конкурсах и фестивалях, это стало для меня хорошей стартовой площадкой, помогло в карьере", - отметила она.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-