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Пожар в горпоселке Октябрьский
07.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Сегодня трудно представить свою жизнь без холодильника, телевизора, стиральной машины, электрообогревателя, микроволновой печи — электроприборов, которые стали нашими надежными помощниками в быту. Однако, по статистике ежегодно в республике из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования происходит около 900 пожаров.
Все наши беды от полной уверенности в «своей непотопляемости», только бесспорными фактами и наглядными примерами можно убедиться в том, что создавая опасную ситуацию своими руками, мы сами же становимся ее заложниками. Приведем 5 самых распространенных заблуждений, которые бытуют по поводу электроприборов.
«Режим ожидания» — круглосуточный режим. Согласитесь, знакомая ситуация — телевизор, компьютер мы не выключаем из сети не то что сутками, а годами. Поездка на выходных на дачу и даже отпуск не становится поводом, чтобы изменить привычке. Но ведь в «спящем режиме» электроприбор потребляет электроэнергию, а соответственно бессмысленно тратятся ваши деньги. Это первое, а вот и более весомый аргумент — в неработающих, но включенных в розетку электроприборах многие узлы находятся под напряжением и от перегрева, замыкания они могут загореться в любой момент. При этом достаточно нескольких минут, чтобы огонь распространился по всей комнате. Как справиться с привычкой оставлять электроприборы в «режиме ожидания»?
Рецепт очень простой: перечитайте еще раз вышеизложенный абзац и, уходя из дома, отключайте электроприборы из сети. Будьте уверены, так надежней!
Уходя из дома, выключайте электроприборы!
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