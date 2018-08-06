ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пожар в горпоселке Октябрьский

07.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
Размер текста:
A
A
A

Пожар в горпоселке Октябрьский
Пожар в горпоселке Октябрьский
01 августа в 19-27 спасатели Октябрьского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в квартире по улице Мкр-н 1 в г.п.Октябрьский. 
           По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС происходило горение на кухне квартиры. Пожар был ликвидирован спасателями. В результате пожара уничтожен холодильник, поврежден пол в кухне, закопчены стены и потолок по всей площади квартиры Пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается.      

Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

 

Сегодня трудно представить свою жизнь без холодильника, телевизора, стиральной машины, электрообогревателя, микроволновой печи — электроприборов, которые стали нашими надежными помощниками в быту. Однако, по статистике ежегодно в республике из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования происходит около 900 пожаров.

Все наши беды от полной уверенности в «своей непотопляемости», только бесспорными фактами и наглядными примерами можно убедиться в том, что создавая опасную ситуацию своими руками, мы сами же становимся ее заложниками.  Приведем 5 самых распространенных заблуждений, которые бытуют по поводу электроприборов.

         «Режим ожидания» — круглосуточный режим. Согласитесь, знакомая ситуация —  телевизор, компьютер мы не выключаем из сети не то что сутками, а годами. Поездка на выходных на дачу и даже отпуск не становится поводом, чтобы изменить привычке. Но ведь в «спящем режиме» электроприбор потребляет электроэнергию, а соответственно бессмысленно тратятся ваши деньги. Это первое, а вот и более весомый аргумент —  в неработающих, но включенных в розетку электроприборах многие узлы находятся под напряжением и от перегрева, замыкания они могут загореться в любой момент. При этом достаточно нескольких минут, чтобы огонь распространился по всей комнате. Как справиться с привычкой оставлять электроприборы в «режиме ожидания»?

Рецепт очень простой: перечитайте еще раз вышеизложенный абзац и, уходя из дома, отключайте электроприборы из сети.  Будьте уверены, так надежней!

Уходя из дома, выключайте электроприборы!

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
01 августа в 19-27 спасатели Октябрьского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в квартире по улице Мкр-н 1 в г.п.Октябрьский.             По...
 
Новости дня
Новости общества
 
Активисты «Красного Креста» помогают справляться с жарой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика