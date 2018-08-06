Пожар в горпоселке Октябрьский





01 августа в 19-27 спасатели Октябрьского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в квартире по улице Мкр-н 1 в г.п.Октябрьский.

По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС происходило горение на кухне квартиры. Пожар был ликвидирован спасателями. В результате пожара уничтожен холодильник, поврежден пол в кухне, закопчены стены и потолок по всей площади квартиры Пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается.

Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Сегодня трудно представить свою жизнь без холодильника, телевизора, стиральной машины, электрообогревателя, микроволновой печи — электроприборов, которые стали нашими надежными помощниками в быту. Однако, по статистике ежегодно в республике из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования происходит около 900 пожаров.

Все наши беды от полной уверенности в «своей непотопляемости», только бесспорными фактами и наглядными примерами можно убедиться в том, что создавая опасную ситуацию своими руками, мы сами же становимся ее заложниками. Приведем 5 самых распространенных заблуждений, которые бытуют по поводу электроприборов.

«Режим ожидания» — круглосуточный режим. Согласитесь, знакомая ситуация — телевизор, компьютер мы не выключаем из сети не то что сутками, а годами. Поездка на выходных на дачу и даже отпуск не становится поводом, чтобы изменить привычке. Но ведь в «спящем режиме» электроприбор потребляет электроэнергию, а соответственно бессмысленно тратятся ваши деньги. Это первое, а вот и более весомый аргумент — в неработающих, но включенных в розетку электроприборах многие узлы находятся под напряжением и от перегрева, замыкания они могут загореться в любой момент. При этом достаточно нескольких минут, чтобы огонь распространился по всей комнате. Как справиться с привычкой оставлять электроприборы в «режиме ожидания»?

Рецепт очень простой: перечитайте еще раз вышеизложенный абзац и, уходя из дома, отключайте электроприборы из сети. Будьте уверены, так надежней!

Уходя из дома, выключайте электроприборы!