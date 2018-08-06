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До +32°С. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на четверг и пятницу
07.08.2018 14:36 — Новости Общества | Tut.by
Жара отступила ненадолго. На четверг и пятницу, 9 и 10 августа, синоптики объявили оранжевый уровень опасности, сообщили в Белгидромет Минприроды.
В дневные часы 9 и 10 августа по юго-западу республики максимальная температура воздуха повысится до +30...32°С, предупреждают синоптики.
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На четверг и пятницу, 9 и 10 августа, синоптики объявили оранжевый уровень опасности, сообщили в Белгидромет Минприроды.
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