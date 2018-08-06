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До +32°С. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на четверг и пятницу

07.08.2018 14:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Жара отступила ненадолго. На четверг и пятницу, 9 и 10 августа, синоптики объявили оранжевый уровень опасности, сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Reuters

В дневные часы 9 и 10 августа по юго-западу республики максимальная температура воздуха повысится до +30...32°С, предупреждают синоптики.

Ранее сообщалось, что 9 августа погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается жаркая, преимущественно без осадков погода. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +11…17°С, максимальная температура днем составит от +25°С по востоку до +33°С по западу Беларуси.

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На четверг и пятницу, 9 и 10 августа, синоптики объявили оранжевый уровень опасности, сообщили в Белгидромет Минприроды.
 
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