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Погода в Беларуси во второй половине недели будет жаркой

07.08.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Во второй половине недели в Беларусь вернется жара, а в начале недели комфортную погоду обусловит воздушная масса балтийского происхождения», — заверили синоптики.

Сегодня, 7 августа, погоду ночью в основном будет определять область повышенного давления. Ожидается преимущественно без осадков. Днем малоактивный фронтальный раздел обусловит в некоторых районах кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов выше нуля, днем будет 21-27 градусов.

А в Кореличском районе сегодня обещают до 24 градусов тепла.

Под влиянием фронтального раздела в среду, 8 августа, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха ночью будет плюс 11-16 градусов. Днем ожидается от плюс 23 градусов по северо-востоку до 31 по юго-западу Беларуси.

В четверг, 9 августа, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается жаркая, преимущественно без осадков погода. Ночью и утром в некоторых районах слабый туман. Температура воздуха ночью прогнозируется 11-17 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 25 градусов по востоку до 33 градусов по западу.

В пятницу, 10 августа, ожидается в основном без осадков. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем — плюс 27-33 градуса.

Выходные в Беларуси также будут жаркими.

Кореличский район не станет исключением. В среду нас ждет плюс 27, четверг и пятница – 28-29 тепла, в субботу температура снизится до плюс 24, но в воскресенье снова поднимется до плюс 28. В выходные возможны небольшой дождь, гроза.

Источник: БелТА.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. «Во второй...
 
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