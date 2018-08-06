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Белорусские военнослужащие победили в конкурсе "Снайперский рубеж"
07.08.2018 14:30 — Новости Общества | БелТА
Фото Минобороны
7 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие одержали победу в конкурсе Армейских международных игр - 2018 "Снайперский рубеж", сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Конкурс проводится на Брестском полигоне. "Золото состязаний в конкурентной борьбе завоевала белорусская команда. На втором месте - снайперы Республики Казахстан, бронзу разделили между собой команды Российской Федерации и Китайской Народной Республики", - проинформировали в Минобороны.
В конкурсе, который проходит с 28 июля по 9 августа, участвуют команды из 18 государств.-0-
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7 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие одержали победу в конкурсе Армейских международных игр - 2018 "Снайперский рубеж", сообщили БЕЛТА в...
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