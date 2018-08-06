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В столице разыскивают 14-летнюю минчанку, которая ушла из дома и не вернулась
07.08.2018 15:00 — Новости Общества | Tut.by
В Минске разыскивают 14-летнюю Кристину Кравченко, которая третьего августа ушла из дома и до сих пор не вернулась. Об этом
Кристина Кравченко живет на Жиновича, 21. Третьего августа она ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 14 лет, рост ниже 160 сантиметров, худощавого телосложения, лицо по форме овальное, на лице веснушки, по цвету смуглое, нос прямой, волосы светло-русые, волнистые, прическа каре.
Была одета: джинсы черные, майка в полоску желтого, голубого и белого цвета, кроссовки темно-серого цвета. При себе был рюкзак розового цвета.
Если вы что-то знаете о разыскиваемой, то милиция просит позвонить по телефонам: 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 356-02-80, 8 (029) 768-03-87 либо по телефону 102.
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О ее местонахождении ничего не известно с 3 августа.
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