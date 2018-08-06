ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Профилактика наркомании – в приоритете

07.08.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Об этом шла речь на пресс-конференции по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц, в которой приняли участие представители МВД, здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты.

Как рассказала заместитель начальника управления ГУНиПТЛ МВД полковник милиции Екатерина Шелегова, сложившаяся в настоящее время в стране наркоситуация контролируема и достаточна стабильна, о чем свидетельствует общее снижение числа зарегистрированных преступлений на 9,4% (в т.ч. на 33,3% – совершенных с участием несовершеннолетних), наблюдается устойчивая тенденция сокращения количества передозировок (-31,6%). Только за прошедшие три года их число уменьшилось в три раза, а летальные исходы среди несовершеннолетних не регистрировались с 2015 года.

– Предоставленный нам законодательный инструментарий для противодействия наркомании достаточно эффективен. Вместе с тем, нам необходимо искать новые подходы, позволяющие достучаться до сознания молодежи, родителей и общества, создать условия для снижения уровня латентности наркомании, – отметила Екатерина Дмитриевна.

Для этого, по мнению представителя МВД, необходима выработка единой системы профилактики наркомании среди учащихся и студентов, включающая в себя элемент обучения педагогов, а также активную работу с родителями, более тесное сотрудничество с общественными организациями и объединениями.

– Очевидно, что от качества проводимой профилактической работы напрямую зависят жизнь и здоровье наших граждан. Именно поэтому профилактика наркомании, особенно среди молодежи, не должна проводиться формально, «ради галочки», – подчеркнула специалист. При этом Екатерина Шелегова обратила внимание, что создание единого информационного ресурса «POMOGUT.BY» стало действенным инструментом качественной профилактики и первым шагом в решении для людей, столкнувшихся с данной проблемой.

Сергей ЕРМАЧЕНОК

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регулирование антинаркотической политики на государственном уровне позволило выстроить в стране комплексную систему профилактической деятельности, включающую...
 
Новости дня
Новости общества
 
Приглашаем на турслет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика