Профилактика наркомании – в приоритете

Об этом шла речь на пресс-конференции по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц, в которой приняли участие представители МВД, здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты.

Как рассказала заместитель начальника управления ГУНиПТЛ МВД полковник милиции Екатерина Шелегова, сложившаяся в настоящее время в стране наркоситуация контролируема и достаточна стабильна, о чем свидетельствует общее снижение числа зарегистрированных преступлений на 9,4% (в т.ч. на 33,3% – совершенных с участием несовершеннолетних), наблюдается устойчивая тенденция сокращения количества передозировок (-31,6%). Только за прошедшие три года их число уменьшилось в три раза, а летальные исходы среди несовершеннолетних не регистрировались с 2015 года.

– Предоставленный нам законодательный инструментарий для противодействия наркомании достаточно эффективен. Вместе с тем, нам необходимо искать новые подходы, позволяющие достучаться до сознания молодежи, родителей и общества, создать условия для снижения уровня латентности наркомании, – отметила Екатерина Дмитриевна.

Для этого, по мнению представителя МВД, необходима выработка единой системы профилактики наркомании среди учащихся и студентов, включающая в себя элемент обучения педагогов, а также активную работу с родителями, более тесное сотрудничество с общественными организациями и объединениями.

– Очевидно, что от качества проводимой профилактической работы напрямую зависят жизнь и здоровье наших граждан. Именно поэтому профилактика наркомании, особенно среди молодежи, не должна проводиться формально, «ради галочки», – подчеркнула специалист. При этом Екатерина Шелегова обратила внимание, что создание единого информационного ресурса «POMOGUT.BY» стало действенным инструментом качественной профилактики и первым шагом в решении для людей, столкнувшихся с данной проблемой.

Сергей ЕРМАЧЕНОК