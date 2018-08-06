Ближайшая консультация нотариуса состоится 16 августа в 17.00.
Осуществляется запись на 20 сентября (17.00).
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Состоится консультация нотариуса
07.08.2018 — Новости Общества | Единство
Ближайшая консультация нотариуса состоится 16 августа в 17.00.
Осуществляется запись на 20 сентября (17.00).
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В публичном центре правовой информации Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева прошла очередная бесплатная консультация нотариуса....
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