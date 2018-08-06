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МЫ ПИСАЛИ ГОД НАЗАД. Дом сдали в срок. Как в нём живётся?

07.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Ровно год назад в нашей газете вышла статья «Объект сдадут в срок» о строительстве многоэтажного дома №14 по улице Инженерной.

Тогда мы рассказывали вам, дорогие читатели, что в октябре 2017 года строители должны были достроить новенький 90-квартирный дом. Действительно, объект сдали в срок. Довольны ли жители качеством строительных работы приобретенных квартир? Об этом наш очередной блиц-опрос.

МЫ ПИСАЛИ ГОД НАЗАД. Дом сдали в срок. Как в нём живётся?

Инесса:

МЫ ПИСАЛИ ГОД НАЗАД. Дом сдали в срок. Как в нём живётся?

- Квартиру получили в октябре. Ремонт сделали буквально за полгода. Переехали сюда совсем недавно. Квартирой довольны. Меня все устраивает. Строители молодцы, очень постарались. Все сделано на совесть.

Анастасия:

МЫ ПИСАЛИ ГОД НАЗАД. Дом сдали в срок. Как в нём живётся?

- Своим жильем я довольна. До этого мы жили в общежитии, поэтому есть с чем сравнить. У нас двое детей, и отдельная квартира – это хорошо. Да, были некоторые моменты, которые нас не устраивали, но все решаемо и исправимо. В нашем подъезде только три квартиры заселены, поэтому с водой поначалу были перебои. Зимой было холодно. Пришлось включать обогреватели. К весне стало теплее. Как в новом доме –  постоянно нужно что-то подкручивать, регулировать.

Андрей:

МЫ ПИСАЛИ ГОД НАЗАД. Дом сдали в срок. Как в нём живётся?

- Изначально были некоторые огрехи, но мы с застройщиком их уладили во время приемки-сдачи дома. В основном это касалось отделочных работ. На данный момент претензий нет.

Денис:

МЫ ПИСАЛИ ГОД НАЗАД. Дом сдали в срок. Как в нём живётся?

- В двухкомнатной квартире живем я, жена и ребенок. Заселились в декабре, почти самые первые. Качеством квартиры я недоволен. Есть проблемы с вентиляцией – дует в обратную сторону, окна текут, на балконе трещина. Обращался в трест, но пока проблема не решается. Приходится самому что-то делать.

Николай:

МЫ ПИСАЛИ ГОД НАЗАД. Дом сдали в срок. Как в нём живётся?

- У меня квартира очень хорошая. Мне все в ней нравится. У моего соседа по лестничной клетке также претензий к строителям, насколько я знаю, нет. Радует, что двор благоустроен. Парковочных мест хватает, так как за домом есть большая стоянка. Это удобно. Большой плюс, что двор не транзитный.

Эдуард и Вероника с дочерью Каролиной:

МЫ ПИСАЛИ ГОД НАЗАД. Дом сдали в срок. Как в нём живётся?

- Учитывая то, что мы жили в общежитии на 18 м кв., то переезд в новую квартиру для нас стал приятным событием в жизни. Мы долго ждали этого. После переезда столкнулись с некоторыми проблемами. Оказалось, что эксплуатирующая организация не объяснила жильцам дома, как правильно использовать вентканалы, поэтому какое-то время одна из стен в квартире у нас была мокрая. Не так давно на балконе появилась трещина.

- Да, построили дом вовремя. У нас теперь просторная квартира. Во дворе хорошая детская площадка. Поскольку здесь ездят машины, то единственное, чего не хватает как молодым родителям, так это ограждения от дороги.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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Ровно год назад в нашей газете вышла статья «Объект сдадут в срок» о строительстве многоэтажного дома №14 по улице Инженерной.
 
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