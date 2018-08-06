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Минобороны: главный принцип борьбы с преступностью в армии - неотвратимость наказания

07.08.2018 15:17 — Новости Общества | БелТА  
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Минобороны: главный принцип борьбы с преступностью в армии - неотвратимость наказания
Фото из архива

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный принцип борьбы с преступностью в армии - неотвратимость наказания виновника. Это отмечается на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Эффективность борьбы с преступностью оценивается не столько количеством возбужденных уголовных дел и числом участников правонарушений, сколько наличием системы, которая позволяет обеспечить нормативное поведение людей и неотвратимость наказания виновников преступлений. "Такая система в Беларуси, в том числе в ее Вооруженных Силах, создана и эффективно функционирует. Например, с 1995 года по настоящее время возбуждено около 1 тыс. уголовных дел только по фактам нарушений уставных правил взаимоотношений (статья 443 Уголовного кодекса). То есть в среднем по 44 уголовных дела ежегодно, что подтверждает: в военном ведомстве никогда не замалчивали проблемы, а принимали, принимают и будут принимать меры в отношении нарушителей закона", - заявили в министерстве.

В первом полугодии 2018 года суды выносят решения по уголовным делам, возбужденным главным образом в 2017 году, когда только по ст. 443 УК "Нарушение уставных правил взаимоотношений" было возбуждено 36 уголовных дел, а показатели преступности составили в целом за год - 2,1 преступления на 1 тыс. военнослужащих. Это соответствует самым низким показателям в мире, отметили в Минобороны.

В текущем году СМИ регулярно публикуют информацию о привлечении к уголовной ответственности военнослужащих за совершенные преступления, в том числе за неуставные взаимоотношения и злоупотребление властью. Общественности были представлены сведения об осуждении 28 военнослужащих за эти преступления в течение первого полугодия. "Что же касается приговоров судов, информация о которых в последнее время широко тиражируются в СМИ, то их общее количество в этом году гораздо меньше, чем в предшествующие. Например, только в 2013-м было осуждено 80 военнослужащих, а в 2003 году - 374. Поэтому 28 осужденных в текущем году за преступления в сфере межличностных отношений (больше чем в 2017 году, но меньше, чем среднестатистические показатели за предшествующие годы) - лишь подтверждение того очевидного факта, что с преступностью в белорусской армии ведется бескомпромиссная борьба", - подчеркнули в оборонном ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный принцип борьбы с преступностью в армии - неотвратимость наказания виновника. Это отмечается на сайте Министерства обороны,...
 
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