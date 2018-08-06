Что можно будет купить на выставке-ярмарке «Школьный базар — 2018»?

Уважаемые жители и гости города Осиповичи!

Приглашаем за покупками на ярмарки-продажи

«ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР — 2018»





Ярмарки-продажи будут проходить 18 и 25 августа 2018 года с 09.00 до 15.00 часов на центральной площади города Осиповичи.

На ярмарках будут представлены в широком ассортименте швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия и обувь для школьников, а также школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары.

Приглашаем принять участие в школьных базарах организации, являющиеся производителями товаров школьного ассортимента, и субъектов торговли.

Телефон для справок: 66033, 66034.