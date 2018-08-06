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Что можно будет купить на выставке-ярмарке «Школьный базар — 2018»?
07.08.2018 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Уважаемые жители и гости города Осиповичи!
Приглашаем за покупками на ярмарки-продажи
«ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР — 2018»
Ярмарки-продажи будут проходить 18 и 25 августа 2018 года с 09.00 до 15.00 часов на центральной площади города Осиповичи.
На ярмарках будут представлены в широком ассортименте швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия и обувь для школьников, а также школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары.
Приглашаем принять участие в школьных базарах организации, являющиеся производителями товаров школьного ассортимента, и субъектов торговли.
Телефон для справок: 66033, 66034.
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Уважаемые жители и гости города Осиповичи! Приглашаем за покупками на ярмарки-продажи «ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР — 2018» Ярмарки-продажи будут проходить 18 и 25 августа 2018...
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