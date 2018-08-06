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«Святая, как хлеб…» Прошел День деревни Головичи

07.08.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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«Святая, как хлеб…» Прошел День деревни Головичи
Деревня Головичи, что в Первомайском сельском совете, не самая густонаселенная — с десяток жилых домов наберется, летом, правда, улицы ее оживают под наплывом бабушкиных любимцев да дачников. Но есть один день в году, когда превращается она в оживленный улей, и стекаются сюда земляки из многих уголков Беларуси и даже из-за ее пределов.
Одиннадцать лет назад инициатором встречи земляков стал уроженец этой деревни Геннадий Петрович Шпаков, это с его легкой руки ежегодно в августе в Головичи спешат те, кому дорог этот живописный уголок, кто ласково зовет его своей малой родиной. Спешат, чтобы увидеть родных, встретиться с земляками, узнать, об их житье-бытье и вдоволь наговориться, придаваясь воспоминаниям… А вспомнить всегда есть о чем — о босоногом детстве, беззаботной юности, наполненной тяжелым крестьянским трудом, о задушевных беседах с друзьями на речном берегу, о совместных походах по ягоды в сосновый бор, утопающий в ароматах разнотравья, о тех, кого, к сожалению, уже нет рядом…
«Святая, как хлеб…» Прошел День деревни Головичи

Субботнее утро 4 августа выдалось солнечным и теплым. С окрестных улиц небольшими группками стекались люди к месту празднования. Артисты Первомайского сельского дома культуры подготовили концертную площадку. Поздравить односельчан с праздником приехал уроженец Голович председатель Первомайского сельисполкома Михаил Ивкин. Михаил Владимирович напомнил о том, что сделано в деревне за последний год — окультурено гражданское кладбище, вырублен кустарник и аварийные деревья, регулярно проводится обкос территории, отсыпана и прогрейдирована дорога по улице Солнечной, кстати, профинансировал дорожные работы человек, рожденный в этой деревне. Михаил Владимирович попросил местных жителей также не оставаться в стороне от происходящего, а в праздничный для всех головичан день пожелал всем хорошего настроения.

«Святая, как хлеб…» Прошел День деревни Головичи
Слова поздравлений звучали в этот день и от уроженцев деревни Петра Андреевича Лорченко, Геннадия Петровича Шпакова, Тамары Викторовны Саплевой, которая много лет назад уехала из отчего дома, живет в Ленинградской области, но родную деревню не забывает. Она прочла для своих земляков басню на родном белорусском языке.
Концертная программа была составлена таким образом, что в ней нашлось место и веселым задорным песням, и песням, трогающим душу. Ведущая вспомнила имена тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал нашу землю, кто не вернулся с поля боя. Прозвучали и имена старейших жительниц деревни. Это Прудникова Мария Андреевна и Авласенко Валентина Афанасьевна. В силу возраста женщины не могли присутствовать на празднике, но в их честь прозвучали прекрасные песни. Самым младшим жителем деревни является Иван Слесарев, которому не исполнилось еще и года, но малыш принял активное участие в празднике вместе с родителями.
«Святая, как хлеб…» Прошел День деревни Головичи

Приятным моментом для головичан стало поздравление Любови Прудниковой, главного бухгалтера ОАО «Трилесино-агро». Любовь Васильевна не только высказала слова поздравлений , но и от имени руководства сельхозпредприятия вручила подарки тем жителям деревни, кто много лет трудился в совхозе, а ныне находится на заслуженном отдыхе.
Много в тот день прозвучало песен от артистов Первомайского СДК, но еще больше звучало их за накрытыми столами, где и продолжился праздник. Встретившимся землякам было о чем поговорить, о чем вспомнить… У каждого из них своя жизнь, свои заботы, свои проблемы, но есть одно, что их всегда объединяет, — это их малая родина, деревня Головичи.
Мария ШПАКОВА
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Деревня Головичи, что в Первомайском сельском совете, не самая густонаселенная — с десяток жилых домов наберется, летом, правда, улицы ее оживают под наплывом...
 
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