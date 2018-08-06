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Где в Могилевской области запретили купаться взрослым и детям. Полный список
07.08.2018 15:46 — Новости Общества | Tut.by
Все 50 официально разрешенных мест отдыха у воды за прошедшую неделю обследовали специалисты санитарно-эпидемиологической службы Могилевской области. После исследований воды купаться запретили в двух водоемах — в Белыничском районе и в Кличеве. Приостановлено купание на некоторых пляжах Могилева и Могилевского района, а также Шклова. Есть ограничения для купания детей,
За неделю специалисты исследовали 147 проб воды открытых вооемов. И 16 из них не соответствовали гигиеническим нормативам. Поэтому купаться запретили в реке Ослик около базы отдыха «Глухариный ток» Белыничского района и в реке Ольса в Кличеве в районе городской бани.
Приостановлено купание детей и взрослых в зонах рекреаций:
— Гребеневское водохранилище (Святое озеро) в Могилеве;
— пляж на реке Днепр в Могилеве;
— пляж на реке Днепр у деревни Полыковичи Могилевского района;
— пруд в деревне Вильчицы Могилевского района;
— городской пляж на правом берегу реки Днепр в Шклове.
Ограничено купание для детей:
— на городском пляже № 1 «Центральный» в Бобруйске;
— на пляже ДУП «Санаторий им. Ленина» Бобруйска.
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На некоторых водоемах ввели ограничения - купание в них небезопасно для детей.
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