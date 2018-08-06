﻿ Где в Могилевской области запретили купаться взрослым и детям. Полный список. 21.by
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Где в Могилевской области запретили купаться взрослым и детям. Полный список

07.08.2018 15:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Все 50 официально разрешенных мест отдыха у воды за прошедшую неделю обследовали специалисты санитарно-эпидемиологической службы Могилевской области. После исследований воды купаться запретили в двух водоемах — в Белыничском районе и в Кличеве. Приостановлено купание на некоторых пляжах Могилева и Могилевского района, а также Шклова. Есть ограничения для купания детей, сообщили в облцентре гигиены и эпидемиологии.


Фото: pixabay.com

За неделю специалисты исследовали 147 проб воды открытых вооемов. И 16 из них не соответствовали гигиеническим нормативам. Поэтому купаться запретили в реке Ослик около базы отдыха «Глухариный ток» Белыничского района и в реке Ольса в Кличеве в районе городской бани.

Приостановлено купание детей и взрослых в зонах рекреаций:

— Гребеневское водохранилище (Святое озеро) в Могилеве;

— пляж на реке Днепр в Могилеве;

— пляж на реке Днепр у деревни Полыковичи Могилевского района;

— пруд в деревне Вильчицы Могилевского района;

— городской пляж на правом берегу реки Днепр в Шклове.

Ограничено купание для детей:

— на городском пляже № 1 «Центральный» в Бобруйске;

— на пляже ДУП «Санаторий им. Ленина» Бобруйска.

Полный список официально разрешенных мест для отдыха в Могилевской области смотрите тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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На некоторых водоемах ввели ограничения - купание в них небезопасно для детей.
 
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