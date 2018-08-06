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На юриста дороже, чем на программиста. Вузы назвали стоимость обучения для первокурсников

07.08.2018 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Вузы закончили принимать документы на платное отделение. Теперь все, кто прошел «на вышку», не добрав нужных баллов, должны подготовить необходимые суммы. Цены за обучение уже публикуют на сайтах университетов. Во многих альма-матер они больше прошлогодних. TUT.BY посмотрел, во сколько в 2018—2019 году первокурсникам обойдется год учебы на дневном.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Андрей Домейко, TUT.BY

БГУ

О том, что с марта учеба в Белорусском государственном университете дорожает, сообщили еще в феврале. К 1 сентября «тариф» еще немного поднимется. Больше всего теперь придется заплатить первокурсникам, которые будут осваивать специальности «Правоведение», «Экономическое право», «Международное право», — 3575 рублей. Раньше эти же знания «тянули» на 3 136 рублей. Для сравнения, на факультете прикладной математики и информатики, где готовят будущих айтишников, обучение в 2018—2019 году обойдется в 2 964 рублей. Дешевле всего осваивать специальности «Белорусская филология (по направлениям)», «Русская филология (по направлениям)», «Социальная работа (по направлениям)» — 2354 рубля. Раньше это было 2242 рубля.

При этом в Институте бизнеса БГУ стоимость очного дневного обучения составляет 3200 рублей, специальность «Бизнес-администрирование на английском языке» — 4140 рублей.

Стоимость дневного платного образования на первом курсе БГУ
в 2018—2019 учебном году

Факультет Цена в рублях
Факультет международных отношений 3 467−3 575
Экономический факультет 3 467
Юридический факультет 3 223 − 3 575
Институт журналистики 3 223−3 395
Биологический факультет 3 223
Факультет прикладной математики и информатики 2 964
Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова 2 991 рублей 68 копеек
Исторический факультет 2 673−2 964
Географический факультет 2 673−2 964
Факультет радиофизики и компьютерных технологий 2 673 − 2 964
Механико-математический 2 673
Физический факультет 2 673
Химический факультет 2 673
Факультет социокультурных коммуникаций 2 535 − 3 497
Филологический факультет 2 354 − 3 497
Факультет философии и социальных наук 2 354 − 3 497

БГЭУ, БНТУ, МГЛУ

Первокурсникам Белорусского государственного экономического университета за год учебы придется заплатить 2463 рубля. При этом стоимость заочки — 907 рублей 20 копеек. Для первокурсников Белорусского национального технического университета в зависимости от специальности год учебы «потянет» на 3 072 рубля 77 копеек и 3 277 рублей 56 копеек.

Цены на 2018−2019 год обучения опубликовал и Минский государственный лингвистический университет. Для первокурсников факультетов английского языка, немецкого языка, китайского языка, романских языков, а также переводческого и факультета межкультурных коммуникаций год учебы на дневном потянет на 2 490 рублей. Заочка обойдется в 910 рублей.

БГУИР

В марте цены на обучение поднял и главный IT-вуз страны. Сейчас на сайте университета уже можно найти новые расценки для первокурсников. На самом дорогом в университете факультете — компьютерных систем и сетей (ФКСиС) год учебы на дневном обойдется в 3 210 рублей, а было — 3020.

Стоимость дневного платного образования на первом курсе БГУИР
в 2018—2019 учебном году

Факультет

 Цена в рублях

Факультет информационных технологий и управления,

инженерно-экономический факультет

3 070 (было 2780)

Факультет компьютерного проектирования,

факультет инфокоммуникаций,

факультет радиотехники и электроники (исключая специальность

«Профессиональное обучение»)

 2 755 (было 2480)

Факультет радиотехники и электроники специальность

«Профессиональное обучение»

 2 090 (было 1870)

БГПУ им. Максима Танка

На сайте Белорусского государственного медицинского университета цен на обучение на 2018−2019 год пока нет. В отделе, который занимается заключением договоров, говорят, документ подпишут в ближайшее время.

У первокурсников, которые будут учиться на дневном отделении Белорусского педагогического университета им. Максима Танка, ситуация по оплате уже известна. Больше всего придется выложиться тем, кто будет изучать специальности «Музыкальное искусство, ритмика, хореография», а также «Музыкальное искусство и мировая художественная культура», — 2500 рублей.

В прошлом году за обучение в вузе первокурсники платили от 2 014 до 2 174 рублей, в зависимости от специальности увеличение составило от 300 до 326 рублей.

Стоимость дневного платного образования на первом курсе БГПУ им. М. Танка
в 2018—2019 учебном году

Специальности Цена в рублях
С изучением иностранного языка 2 380
«Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы», «Изобразительное искусство и компьютерная графика» 2 476
Все иные 2 316

 

 
 
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Вузы закончили принимать документы на платное. TUT.BY посмотрел, во сколько в 2018-2019 году первокурсникам обойдется год учебы на дневном.
 
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