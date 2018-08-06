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Россиянин пытался провезти через белорусско-польскую границу почти 29 кг марихуаны

07.08.2018 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Ночью 7 августа в пункте пропуска «Домачево» пограничники остановили микроавтобус с крупной партией марихуаны, сообщает Госпогранкомитет.

Видео: ГПК

В автомобиле под декоративными панелями багажного отделения обнаружили 15 целлофановых свертков различной формы и размеров. В них находилось вещество темно-зеленого цвета общим весом 28,7 кг, предположительно, марихуана. Как пояснил водитель, о том, что в свертках, он не знал. Товар ехал из Голландии в Россию.

Вещество изъято на экспертизу, транспортное средство задержано до решения суда. Россиянину за незаконное перемещение через государственную границу наркотических средств грозит до 12 лет лишения свободы.


Фото: ГПК
 
 
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