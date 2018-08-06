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У гомельчан сбежала мартышка, уже месяц она живет в перелеске, домой пока не собирается

07.08.2018 16:16 — Новости Общества | Tut.by  
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У гомельчан месяц назад сбежала мартышка. Теперь обезьяна живет на деревьях недалеко от дома своих хозяев. Возвращаться не спешит. Поймать питомца не могут даже специалисты, при виде людей животное убегает.


Фото со страницы Гомельского общества защиты животных «ДОБРОТА»

Последний раз по информации сайта Progomel.by мартышку видели 7 августа утром в перелеске в районе Медгородка. За пару недель до этого ее на фото и видео заснял другой очевидец — Александр Чизисов.

«Я не шучу. Сегодня 19.07.2018 в лесу возле медгородка обнаружил мартышку. Выкидыш или потеряшка. Размером с крупного кота. Неподалёку раскиданы яблоки. При приближении к ней ретируется» — сообщил мужчина.

Мы связались с хозяевами животного Денисом и Аленой и узнали, что беглянку зовут Чита, ей 6 лет (для мартышек это достаточно молодой возраст, она фактически подросток). Как оказалось, у пары помимо Читы есть еще и самец Яшка.

— Летом они живут у нас в вольере. 5 июля сбежали оба. Но Яшка даже за территорию двора не вышел, он у нас домашний. А Чита… Видно, надоел ей Яшка, постоянно ее обижал, отбирал еду, вот и решилась на побег, — рассказывает Алена.

Женщина также сообщила, что она сама периодически видит свою питомицу, однако та пока к ней не подходит.

— Пропитания, думаю, ей хватает. Там, где она сейчас обитает, много яблок, всяких жучков, конечно, не домашняя еда, но видно, ее пока все устраивает. Загорела, как негр, — смеется Алена.

По словам женщины, еще в день побега они обращались в МЧС и службу отлова. Выезжали даже специалисты, однако ничем помочь не смогли — Чита незнакомцев к себе не подпускает.

 
 
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По словам хозяйки, еще в день побега они обращались в МЧС и службу отлова. Выезжали даже специалисты, однако ничем помочь не смогли - Чита незнакомцев к себе не...
 
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