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Ружья можно расчехлить: со второй субботы августа разрешена охота на пернатую дичь
07.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Со второй субботы августа откроется сезон охоты на дичь водоплавающую (кроме гусей) и болотную.
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Со второй субботы августа откроется сезон охоты на дичь водоплавающую (кроме гусей) и болотную. К добыче разрешены животные любого пола и возраста, но только в...
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