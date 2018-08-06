Ружья можно расчехлить: со второй субботы августа разрешена охота на пернатую дичь

Со второй субботы августа откроется сезон охоты на дичь водоплавающую (кроме гусей) и болотную.

К добыче разрешены животные любого пола и возраста, но только в светлое время суток. Способ охоты ружейный из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов. При охоте разрешатся использовать гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью; охотничьи собаки: все группы, кроме гончих и борзых; маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем. Продлится охотничий сезон на пернатую дичь до 9 декабря.



