В офисе TUT.BY продолжается обыск, задержаны несколько сотрудников

7 августа в офисе TUT.BY идет обыск . На допрос вызваны несколько сотрудников. В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Сообщается о задержании некоторых редакторов на трое суток.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С раннего утра 7 августа в офисе TUT.BY на проспекте Дзержинского идет обыск. В следственных действиях в офисе участвуют генеральный директор компании Людмила Чекина, несколько сотрудников Hoster.by и программисты.

Утром 7 августа на допрос в Следственный комитет были доставлены главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редактор отдела новостей Анна Калтыгина, дежурный редактор Галина Уласик, редактор раздела «Общество» Ульяна Бобоед, редактор ресурса FINANCE.TUT.BY Дмитрий Бобрик, журналист ресурса 42.TUT.BY Анна Ермаченок. Их телефоны заблокированы. Родственники сообщают также о пропаже экс-редактора TUT.BY Евгении Березюк, которая с утра вторника не выходит на связь, СК не подтверждает ее задержание, хотя по некоторым данным ее личным делом интересовались в ходе обыска.

По данным TUT.BY, уже задержаны на трое суток Золотова, Уласик, Калтыгина, к ночи их доставят в ИВС на Окрестина.

Получить официальный комментарий в Следственном комитете не удалось.

В СК заявили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). В СК пояснили, что поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

Обыск прошел сегодня и офисе БелаПАН, журналист издания Татьяна Коровенкова также была доставлена в СК.