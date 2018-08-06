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КГК Бресткой области подсчитал количество обращений за полугодие: Березовский район – в пятерке!

07.08.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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В Комитет государственного контроля Брестской области в первом полугодии 2018 года поступило 451 обращение, что меньше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 27,1%, или на 168 обращений.

Наибольшее количество обращений от жителей Бреста, Пинска и Барановичей, в разрезе районов области – из Ляховичского, Столинского,  Брестского, Березовского и Жабинковского районов.

Наиболее приоритетными оказались темы деятельности предприятий и организаций, коммунально-бытовых вопросов и благоустройства, гражданско-правовых отношений, деятельности органов исполнительной власти, а также нарушений в работе руководителей, которые составили 78,9% от общего числа обращений.

Отмечаем неизменную актуальность темы деятельности предприятий и организаций, поднимаемой в обращениях жителей области. Данная тематическая направленность в первом полугодии 2018 года поднималась в 122 обращениях, или 27% от общего числа. При этом приводимые сведения в ряде случаев подтверждались.

Частично подтвердились доводы, изложенные в обращении жителя д. Ровины Дрогичинского района, по вопросу злоупотреблений со стороны должностных лиц ОАО «Дрогичинский райагросервис». Как показала проверка,  в период с июля 2017 года по январь 2018 года на молочно-товарной ферме «Ровины» ОАО «Дрогичинский райагросервис» совершено хищение находящихся в подотчете шести голов КРС путем оформления  на фиктивно трудоустроенных работников документов на выбытие скота в счет оплаты за якобы произведенные ими работы по договорам найма, чем причинен материальный ущерб обществу на общую сумму 1604,01 руб. Сумма ущерба виновным лицом возмещена в полном объеме, возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что, несмотря на уменьшение в первом полугодии 2018 года на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года количества обращений, касающихся коммунально-бытовых вопросов и благоустройства, результаты их рассмотрения свидетельствуют об имеющих место упущениях в работе системы органов ЖКХ с обращениями граждан.

Так, установлен факт рассмотрения должностным лицом БОУП «Управление ЖКХ» обращения жильцов дома №33 на ул. Пушкинской г. Бреста по вопросу устройства сетей канализации при проведении капитального ремонта указанного жилого дома с нарушением практически на месяц установленных законодательством сроков. За допущенное нарушение КГК виновное должностное лицо предприятия подверглось административному наказанию. Кроме того, приказом руководителя сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания с одновременным снижением премиальных выплат.

Также за несвоевременное принятие мер реагирования КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» по заявлению жителя г. Жабинки о протекании кровельного покрытия  жилого дома №3 на ул. Центральной в г. Жабинке и, как следствие, намокании потолка в его квартире, работник предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.

В ходе рассмотрения сведений, изложенных в обращениях, поступивших и находившихся на контроле в комитете, а также при осуществлении контроля соблюдения законодательства об обращениях в первом полугодии 2018 года проведено 12 проверочных мероприятий. По результатам рассмотрения обращений и выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений 19 должностных и четыре юридических лица привлечены к административной ответственности, наложено штрафов и предъявлено претензий о возмещении вреда на общую сумму 774509,01 руб., 20 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено два уголовных дела.

КГК Брестской области.

 
Теги: Брест
 
 
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В Комитет государственного контроля Брестской области в первом полугодии 2018 года поступило 451 обращение, что меньше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на...
 
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