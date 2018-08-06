Путешествие в ZOO_LAND совершили посетители отделения дневного пребывания для инвалидов Территориального центра социального обслуживания населения Вороновского района





Человеку с инвалидностью отправиться летом в небольшое путешествие хочется так же, как и здоровому. Большое количество людей с ограниченными возможностями практически не покидают свой дом. Но это не про посетителей отделения дневного пребывания для инвалидов Территориального центра социального обслуживания населения Вороновского района. Сколько новых открытий сделали ребята этим летом!







Совсем недавно они изучали достопримечательности столицы, музей под открытым небом «Линия Сталина», а в планах уже намечали поездку в Гродно. Особенных туристов заинтересовали контактный зоопарк и водная прогулка. В осуществлении планов им неизменно помогли сотрудники отделения, ведь без специального транспорта и сопровождающих такие поездки затруднительны.







Водное приключение по Августовскому каналу позволило насладиться красивым пейзажем и получить новые ощущения — большинство впервые находилось на теплоходе. В предвкушении знакомства с четвероногими друзьями ребята отправились в недавно открывшийся контактный зоопарк под названием ZOO_LAND. Восторг у посетителей необычного зоопарка всегда вызывает то, что здешних обитателей можно не просто посмотреть, но и погладить. Это совершенно безопасно, потому что никаких хищников или потенциально опасных питомцев здесь нет. Можно сфотографироваться с енотом-полоскуном, морскими свинками, кроликами, шиншиллой, хорьком, песчанкой, сухопутной черепахой, африканскими ежиками и карликовым кенгуру. Их разрешают взять на руки, покормить специальным кормом, а также можно развеять свои страхи в зоне «террариум», где живут змеи, агама, маисовый полоз,мадагаскарские тараканы.







Огромный плюс посещения подобного места для людей с ограниченными возможностями — зоотерапия. Контакт с животными, безусловно, идет на пользу здоровью. К слову, здесь реализовывают социальный проект. Детям до 3-х лет, инвалидам, людям с ограниченными возможностями, ветеранам ВОВ — вход бесплатный.

Галина ШЛЕМПО.

Фото из архива ТЦСОН.