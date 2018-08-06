В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бондарь из Любани превращает стволы деревьев в предметы быта Деревянные бочки, посуда и ложки. Бондарь из Любани Николай Козловский 15 лет превращает стволы деревьев в специальные предметы быта. На счету мастера сотни...

Под руководством Николая Козловского работает в Любани и своя школа бондарства. Древнее ремесло мастер преподает школьникам. На занятия приходят преимущественно мальчики. Некоторые из них затем получают специализированную профессию и через годы возвращаются к этому ремеслу.