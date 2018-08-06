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Новый формат празднования Дня семьи предложили в столице

07.08.2018 18:04 — Новости Общества | БT  
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Каждый раз проект адаптируют под определенную возрастную группу детей. Развлекательные программы для тех, кто только делает первые шаги, и познавательные для школьников.
 
 
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Бумажная дискотека под живую музыку - новый формат празднования Дня семьи предложили в столице. Самых маленьких жителей города учили современным танцам. А чтобы...
 
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