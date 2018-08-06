tutbyживи. Как задержание журналистов TUT.BY и БелаПАН восприняли в соцсетях

Ранним утром 7 августа в редакциях TUT.BY и БелаПАН начались обыски . На допрос в Следственный комитет доставили около 10 журналистов и редакторов. Как эти события восприняли в соцсетях?

Директор департамента коммуникаций Совета Европы Даниэль Хольтген написал, что «аресты и обыски в известных белорусских медиа вызывают тревогу», а также призвал провести «полное и прозрачное расследование арестов».

#Arrests and searches of prominent Belarusian #media are alarming. We call on #Belarus to release the journalists and conduct a full and transparent investigation of the arrests. #Freedomofexpression https://t.co/unHI2IQVwh — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 7 августа 2018 г.

Новостью об обыске в редакции TUT.BY поделилась Европейская федерация журналистов.

Several floors of the https://t.co/V9geUUx6hx portal office located in the Omega Tower business center in #Minsk are being searched by the Police. @baj_by is following the situation #Belarus https://t.co/VHIWxjy6Os — EFJ (@EFJEUROPE) 7 августа 2018 г.

А также российское издание РБК.

Главного редактора информационного портала https://t.co/nlvcH6AeD4 Марину Золотову задержали за несанкционированный доступ к компьютерной информации БелТА на протяжении двух лет, используя старые пароли https://t.co/LV4QF5nM3y Фото: Socialweekendbelarus / Facebook pic.twitter.com/FsB3oThtj2 — РБК (@ru_rbc) 7 августа 2018 г.

И русская служба Би-би-си.

И Медуза.

Журналистов белорусского портала https://t.co/GJA9wFRFcd задержали на трое суток. Их подозревают в незаконном доступе к государственному информагентству https://t.co/vWO6fSnbda — Meduza (@meduzaproject) 7 августа 2018 г.

И «Украінська правда».

Заинтересовался темой и российский телеканал «Дождь».

Основатель и совладелец TUT. BY рассказал, что происходит в редакции, почему проводят обыски и задерживают журналистов https://t.co/afSbqQuaCb — Телеканал Дождь (@tvrain) 7 августа 2018 г.

А также «КоммерсантЪ».

Белорусская ассоциация журналистов заявила, что считает обыски и задержание журналистов «грубым нарушением свободы выражения и деятельности СМИ». «В любом случае действия правоохранительных органов выглядят чрезмерными», — говорит БАЖ.

Юрист Дарья Жук считает, что «нет ни одного обстоятельства, оправдывающего или делающего правомерным задержание трёх „подозреваемых“, тем более, женщин».

Издатель российского делового медиа The Bell Александр Амзин рассказал коллегам, что «пришли в крупнейший белорусский новостной портал», и обозначил контекст происходящего. В комментариях написали, что «РБ иногда позволяет нам, россиянам, заглянуть в будущее».

Фотожурналист Сергей Гудилин внес предложение сделать солидарность great again.

А как вам идея не цитировать БелТА пока наши коллеги на сутках, а цэх? Читатели не заметят эти трое суток, но будет make solidarity great again. Что думаете? — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) 7 августа 2018 г.

Блогер Антон Мотолько также поднял тему солидарности.

Писатель Виктор Мартинович выразился литературно, сказав, что это «уже даже не Кафка, это какой-то Салтыков-Щедрин».

В поддержку журналистов БелаПАН и TUT.BY даже появилась петиция на сайте petitions.by с призывом к руководству БелТА отозвать заявление в Следственный комитет. Адресована она Администрации президента и Министерству информации. Ей также делятся в комментариях в постам.

Журналист Алесь Пилецкий сочинил традиционную сказку.

Пользователь Twitter kazz_by увидел ситуацию так.