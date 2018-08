tutbyживи. Как задержание журналистов TUT.BY и БелаПАН восприняли в соцсетях

Ранним утром 7 августа в редакциях TUT.BY и БелаПАН начались обыски . На допрос в Следственный комитет доставили около 10 журналистов и редакторов. Как эти события восприняли в соцсетях?

Директор департамента коммуникаций Совета Европы Даниэль Хольтген написал, что «аресты и обыски в известных белорусских медиа вызывают тревогу», а также призвал провести «полное и прозрачное расследование арестов».

#Arrests and searches of prominent Belarusian #media are alarming. We call on #Belarus to release the journalists and conduct a full and transparent investigation of the arrests. #Freedomofexpression https://t.co/unHI2IQVwh

Новостью об обыске в редакции TUT.BY поделилась Европейская федерация журналистов.