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#tutbyживи. Как задержание журналистов TUT.BY и БелаПАН восприняли в соцсетях
07.08.2018 19:15 — Новости Общества | Tut.by
Ранним утром 7 августа в редакциях TUT.BY и БелаПАН начались
Директор департамента коммуникаций Совета Европы Даниэль Хольтген написал, что «аресты и обыски в известных белорусских медиа вызывают тревогу», а также призвал провести «полное и прозрачное расследование арестов».
Новостью об обыске в редакции TUT.BY поделилась Европейская федерация журналистов.
А также российское издание РБК.
И русская служба Би-би-си.
И Медуза.
И «Украінська правда».
Заинтересовался темой и российский телеканал «Дождь».
А также «КоммерсантЪ».
Белорусская ассоциация журналистов заявила, что считает обыски и задержание журналистов «грубым нарушением свободы выражения и деятельности СМИ». «В любом случае действия правоохранительных органов выглядят чрезмерными», — говорит БАЖ.
Юрист Дарья Жук считает, что «нет ни одного обстоятельства, оправдывающего или делающего правомерным задержание трёх „подозреваемых“, тем более, женщин».
Издатель российского делового медиа The Bell Александр Амзин рассказал коллегам, что «пришли в крупнейший белорусский новостной портал», и обозначил контекст происходящего. В комментариях написали, что «РБ иногда позволяет нам, россиянам, заглянуть в будущее».
Фотожурналист Сергей Гудилин внес предложение сделать солидарность great again.
Блогер Антон Мотолько также поднял тему солидарности.
Писатель Виктор Мартинович выразился литературно, сказав, что это «уже даже не Кафка, это какой-то Салтыков-Щедрин».
В поддержку журналистов БелаПАН и TUT.BY даже появилась
Журналист Алесь Пилецкий сочинил традиционную сказку.
Пользователь Twitter kazz_by увидел ситуацию так.
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