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Белорусские военные завоевали золото конкурса "Снайперский рубеж"
07.08.2018 19:00 — Новости Общества | БT
Уже известны итоги других испытаний. Серебро у белорусских военных на конкурсе "Безопасная среда", "Инженерная формула" и "Воин содружества". Бронза в конкурсе "Верный друг". Завершатся Армейские игры 11 августа.
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Финал проходил в Брестском районе. Соперниками были команды из Казахстана, Китая и России. Снайперская эстафета в финале, дистанция в один километр с различными...
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