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Итоговое видео. Задержания журналистов и обыски в редакциях TUT.BY и БелаПАН

07.08.2018 23:54 — Новости Общества | Tut.by  
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7 августа с утра в офисе портала TUT.BY начался обыск, который продолжается до сих пор. Шесть сотрудников портала, в том числе главный редактор Марина Золотова, были доставлена на допрос в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда).

Поздно вечером двух сотрудников TUT.BY отпустили домой. Подробности — в итоговом видео.

 
 
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Шесть сотрудников портала, в том числе главный редактор Марина Золотова, были доставлена на допрос в СК.
 
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