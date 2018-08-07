|
Итоговое видео. Задержания журналистов и обыски в редакциях TUT.BY и БелаПАН
07.08.2018 23:54 — Новости Общества | Tut.by
7 августа с утра в офисе портала TUT.BY начался обыск, который продолжается до сих пор. Шесть сотрудников портала, в том числе главный редактор Марина Золотова, были доставлена на допрос в СК.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда).
Поздно вечером двух сотрудников TUT.BY отпустили домой. Подробности — в итоговом видео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шесть сотрудников портала, в том числе главный редактор Марина Золотова, были доставлена на допрос в СК.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)