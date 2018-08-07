Итоговое видео. Задержания журналистов и обыски в редакциях TUT.BY и БелаПАН

7 августа с утра в офисе портала TUT.BY начался обыск, который продолжается до сих пор. Шесть сотрудников портала, в том числе главный редактор Марина Золотова, были доставлена на допрос в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда).

Поздно вечером двух сотрудников TUT.BY отпустили домой. Подробности — в итоговом видео.