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Редактор информагентства БелаПАН Андрей Середа, вероятно, также задержан
07.08.2018 20:38 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 7 августа. Дежурный редактор информационного агентства БелаПАН Андрей Середа, скорее всего, задержан на 72 часа.
БелаПАН.
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Минск, 7 августа. Дежурный редактор информационного агентства БелаПАН Андрей Середа, скорее всего, задержан на 72 часа. БелаПАН.
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