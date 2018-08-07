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Учреждены эмблема и флаг Министерства образования Беларуси
07.08.2018 19:54 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 7 августа. Учреждены эмблема и флаг Министерства образования Беларуси. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 7 августа.
БелаПАН.
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Минск, 7 августа. Учреждены эмблема и флаг Министерства образования Беларуси. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 7 августа.БелаПАН.
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